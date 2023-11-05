Международную выставку-форум «Россия» в первый день посетили более 190 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, первым мероприятием Международной выставки-форума «Россия» стал масштабный флешмоб: посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. В ходе стартового дня работы гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса» повара и рестораторы представили гостям блюда кухонь народов России.

Открылись экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы прошел марафон Знание.Первые российского общества «Знание». Завершился первый день Выставки шоу «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

5 ноября на площадке Выставки состоится гала-концерт «Роза Ветров – Достижение России», на котором выступят юные таланты со всей России, и концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’ и Seville.

Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте Выставки (https://russia.ru). Ежедневно на Выставке проходят более 500 экскурсий, на них также можно записаться на сайте в разделе «Афиша» (https://russia.ru/events)

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет.