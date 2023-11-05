В Крыму заявили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

Политолог Носович: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что для Тбилиси выбран «классический оригинальный рецепт» «Евромайдана», со сценарием – один в один.

По мнению политолога, в конце ноября Еврокомиссия вынесет решение о несоответствии Грузии критериям членства в ЕС. При этом «прокачанная к тому времени западными тренингами и грантами сеть НПО и СМИ выведет на проспект Руставели собранную за это время в соцсетях «паству» – прогрессивных грузин, которых якобы «путинисты во власти лишили европейского выбора».

«Политически Майдан страхуют: извне – США и ЕС, изнутри – оппозиция сидящего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в парламенте«, – написал Новович, указав в основных требованиях выпустить Саакашвили, избавиться от «агентов Кремля« в правительстве и вернуться «на европейский путь».

По словам политолога, Грузии приготовили «канонический рецепт «Евромайдана», предполагающий «звиряче побиття», что должен обеспечить представитель заговора во власти.

При этом, как указывает Носович, становится понятным, на кого возложена финальная часть операции, а именно переход от мирного протеста к прямому насилию, штурмовикам, баррикадам, сожжению силовиков, то есть к вооруженному перевороту.

Политолог добавил, что «в майданных делах» никуда без Киева.

«Режим Владимира Зеленского – как бешеная собака: ищет, кого покусать по обширному периметру российских границ, чтобы открыть Москве второй фронт», – сказал он, подчеркнув, что в этой связи дестабилизация Грузии с перспективой новой атаки на Южную Осетию и Абхазию подходит идеально.

«Удивительно, что власти Грузии попытались бороться. Какие-то ментальные сдвиги на постсоветском пространстве все-таки происходят», – заключил главред аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт.



Ранее мэр грузинской столицы и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что непредоставление ЕС статуса кандидата Грузии в 2022 году произошло из-за политической подоплеки. В частности, Каладзе увидел в этом попытку устроить в Грузии переворот и свержение власти.