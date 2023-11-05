Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Китай и США поспорили из-за панголинов
Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на требования Байдена по панголинам
Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал от США не использовать тему панголинов для того, чтобы нанести ущерб репутации Пекина.
Глава американского государства Джо Байден выразил намерение спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями и потребовав прекращения импорта единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Байден требует не использовать их в медицинских целях, передает РИА «Новости».
Байден хочет «полного закрытия внутреннего рынка» Китая для торговли панголинами, чешуя которых используется в «традиционной медицине». Также Байден требует соответствующим образом изменить «национальный перечень медицинских препаратов, разрешенных к применению».
Лю Пэнъюй заявил, что Пекин «категорически возражает против попыток» испортить репутацию Китая, используя панголинов. Пресс-секретарь заверил, что китайская сторона выполняет обязательства по защите панголинов и принимает прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.
Напомним, панголинов называли в качестве промежуточных хозяев коронавируса. Панголины – это отряд плацентарных млекопитающих, их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Панголины живут в открытых местностях и в тропических лесах, ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев. Панголины добываются из-за мяса и чешуи, ей приписывают лечебные свойства.