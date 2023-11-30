Бразилия направила войска к границе из-за угрозы войны Венесуэлы с Гайаной

Министр обороны Бразилии Монтейро сообщил о направлении войск на границу из-за напряженности между Венесуэлой и Гайаной

Tекст: Антон Антонов

Монтейро сообщил, что его ведомство «следит за ситуацией», на границе «усилены оборонительные действия с целью увеличения военного присутствия», передает Bloomberg.

Политолог Федор Лукьянов указал, что в воскресенье в Венесуэле состоится «консультативный референдум, на котором граждане страны должны одобрить отъем территории соседнего государства Гайана». Ожидается, что в ходе референдума население Венесуэлы поддержит эту идею. «И тогда Николас Мадуро сможет попробовать показать, что он по-настоящему крут. Ну, наверное», – заявил Лукьянов в Telegram.

По его мнению, «будет любопытно посмотреть», насколько верно Мадуро «оценивает соотношение сил (не с Гайаной, тут как раз все понятно, а с окружающим миром двух Америк)».

Лукьянов отметил, что появляется «идеальный повод для вмешательства США, с которым давно уже не складывается, хотя руки чешутся». Как полагает Лукьянов, власти Венесуэлы, видимо, считают, что «старине Байдену сейчас не до того, и так все горит синем пламенем». «Ну посмотрим. В дни 200-летия доктрины Монро (в субботу) – прекрасная возможность проверить, жива ли?» – говорится в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной из-за провинции Эссекибо.