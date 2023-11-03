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США ввели санкции против гражданки России за содействие в обходе рестрикций
Минфин США ввел санкции против гражданки России Ждановой за содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций, сообщается в заявлении Министерства финансов США.
Как отмечается в документе, против Ждановой были введены санкции «за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит». Минфин США утверждает, что в марте 2022 года россиянка помогла клиенту в России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере 2,3 млн долларов через открытый обманным путем инвестиционный счет и сделки с недвижимостью. В результате лица, находящиеся под санкциями, получили доступ к западным финансовым рынкам, что власти США расценивают как обход введенных рестрикций, передает ТАСС.
По этому поводу заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что «с помощью ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, хакерские группировки и другие акторы предпринимали попытки обхода американских и международных санкций, в частности через неправомерное использование виртуальной валюты».
Ведомство считает, что Жданова использовала для перемещения средств за рубеж наличные деньги, связи с организациями, замешанными в отмывании денег, а также третьи страны, например ОАЭ, и международные компании, имеющие представительства по всему миру. Она, по мнению американских властей, «оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей».
Минфин США также утверждает, что Жданова имела связи с группой киберпреступников, именующей себя Ryuk и осуществляющей кибератаки на крупные компании и организации. Ее подозревают в отмывании в 2021 году от имени группировки суммы в размере более 2,3 млн долларов.
Накануне в Кремле заявили о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям.