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    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 12:20

    Песков заявил о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США и ЕС продолжат придумывать новые рестрикции, хотя у них явно наблюдается «дефицит идей», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, и Вашингтон и Брюссель понимают, что действующие санкции бьют по интересам самих государств, которые ввели эти ограничения.

    Он добавил, что формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь на территории США, станет известен своевременно.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности страны на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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    1 ноября 2023, 14:20
    Беспилотник США десять часов кружил вблизи Калининградской области

    Onet: Беспилотник США десять часов кружил над Польшей вблизи Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский разведывательный дрон во вторник десять часов кружил над районами Польши на границе с Калининградской областью, пишет польский портал onet.pl.

    По информации портала onet.pl, беспилотник США RQ-4 Global Hawk, ведущий ежедневное наблюдение за ситуацией на Черном море, во вторник кружил над Польшей «неподалеку от границы с Крулевцем» (польское название Калининграда), передает ТАСС. Дрон провел в воздухе около десяти часов. Никаких официальных заявлений от польских властей по этой ситуации не последовало.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

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    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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    2 ноября 2023, 08:53
    Студенты в США в знак протеста ушли с лекции Хиллари Клинтон

    NYT: Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений в антисемитизме

    Tекст: Вера Басилая

    Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме и призвали оказать юридическую помощь пострадавшим от преследования американских политиков, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что перед выступлением Клинтон в университете на больших экранах, размещенных на грузовике у университетского кампуса, были показаны фотографии студентов с подписью: «Главные антисемиты Колумбийского университета». Сообщается, что были выставлены фото тех, кто подписал заявление с обвинениями в эскалации палестино-израильского конфликта «экстремистского израильского правительства», передает РИА «Новости».

    В холле здания проходил протест, пока Клинтон читала лекцию. Студенты требовали немедленной юридической поддержки пострадавших товарищей. При этом около 30 студентов демонстративно встали и покинули лекцию, не дослушав и половины речи Клинтон. В общей сложности на лекции бывшего госсекретаря, посвященной участию женщин в мирных процессах, в Колумбийском университете собралось порядка 300 студентов.

    Как пишет газета, протестующие ждали Клинтон при выходе из зала, но она вышла через черный ход.

    Ранее протестующие в поддержку жителей сектора Газа прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Конгрессе, передает Ura.ru.

    Демонстранты неустанно требовали прекратить огонь, они выставили в знак протеста окрашенные в красный цвет ладони и выкрикивали обвинения в адрес властей в эскалации конфликта.

    Напомним, демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек.

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    2 ноября 2023, 05:55
    В Совбезе России заявили о дисбалансе в ООН в пользу ставленников Вашингтона

    Замсекретаря Совбеза России Венедиктов указал на дисбаланс в ООН в пользу ставленников Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за дисбаланса в пользу ставленников Вашингтона ООН может повторить судьбу Лиги наций, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что структурам ООН приходится «обслуживать западные интересы», поскольку в руководстве «дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона и его европейских прихвостней», передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул Венедиктов, американец или француз, получив высокую должность в ООН, не разрывает связь с властями своих стран. По его словам, требуется изменить эту ситуацию, в противном случае ООН грозит судьба Лиги наций.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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    2 ноября 2023, 07:57
    Госдеп собрался обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в США

    Госдепартамент США заявил о намерении обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС с учетом санкций

    Госдеп собрался обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в США
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско в ноябре, но «с учетом санкций», заявил Госдеп.

    В Госдепе заявили, что участие в АТЭС обеспечат «в соответствии с законодательством и регулированием США». Отмечается, что у ведомства нет обновленной информации по вопросу о том, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности России на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 23:13
    Россиян арестовали в США по обвинению в «экспортных заговорах»

    Минюст США сообщил об аресте россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения

    Tекст: Антон Антонов

    В США арестованы четыре российских гражданина, которых обвиняют в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию, сообщил американский минюст.

    Сообщается, что обвинительное заключение представлено в Восточном округе Нью-Йорка. По версии американских властей, речь идет о «двух отдельных заговорах», целью которых, как утверждается, был «незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию». Россиян обвиняют в поставках полупроводников, интегральных микросхем и другой микроэлектроники на 7 млн долларов. Американские власти считают, что конечные получатели этой продукции связаны с российскими военными, передает РИА «Новости».

    Напомним, это уже не первый подобный случай. Так, в декабре сообщалось о деле против подпольной закупочной сети Serniya. Власти США бездоказательно утверждают, что сеть якобы работала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой Минобороны России и СВР.

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    1 ноября 2023, 17:45
    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег

    Американист Дудаков: Деньги для Украины и Израиля стали предметом торга Конгресса США и Белого дома

    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США Джо Байден хочет наложить вето на отдельный пакет помощи Израилю, так как он не затрагивает Украину. Сегодня финансовая поддержка других стран стала предметом торга между Белым домом и Конгрессом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о готовности Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву.

    «Байден не против выделения помощи Израилю. Однако американскому президенту в предложении республиканцев не нравятся два момента. Во-первых, они собираются согласовать транши только Тель-Авиву, но никак не упоминают Украину. Во-вторых, предложенные 14 млрд хотят забрать у налоговой службы США, чтобы сильно не увеличивать государственных расходы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Данное ведомство при администрации Байдена получило дополнительное финансирование, которое идет на расширение штата сотрудников. Это вызывает критику у республиканцев, которые обвиняют нынешнего президента в том, что тот хочет усилить налоговое давление на американцев. Поэтому данный вопрос принципиален для Байдена, и он не согласится на уступки по нему», – отмечает собеседник.

    «Отчеты о поступлении финансирования на Украину предоставляются, хоть и непублично. Другое дело, что эти доклады не нравятся республиканцам. Кроме того, сейчас вспыхнули скандалы, связанные с коррупцией соратников Зеленского. Скоро будет открыт торг между Конгрессом и Белым домом. Какие-то деньги ВСУ в результате выделят, но это произойдет не раньше конца ноября», – подчеркнул он.

    «Я не исключаю, что на предложенный билль будет наложено вето. Однако если другого варианта выделения денег для Израиля не будет, то Байден смирится с данным решением Конгресса. В конце концов Тель-Авив также получит от США определенную сумму денег, но пока неясно, в каком формате», – резюмировал Дудаков.

    Ранее стало известно о готовности Джо Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву. В Белом доме подчеркнули, что намерение разделить запрос для Израиля и Украины со стороны республиканцев является политизацией.

    По мнению администрации США, обособление поддержки ближневосточного союзника от «других приоритетов нацбезопасности будет иметь глобальные последствия». Кроме того, было заявлено о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины.

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что офису Зеленского было предоставлено 114 млрд дополнительных бюджетных ассигнований. При этом Конгресс не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена» относительно текущего конфликта.

    Накануне в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, почему США смещают фокус поддержки с Украины на Израиль.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:10
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

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    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

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    2 ноября 2023, 10:35
    В «Калашникове» отреагировали на сообщения об аресте товарного знака в Финляндии

    «Калашников»: Концерн не получал официальных сообщений от Финляндии об аресте своих товарных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Оружейный концерн «Калашников» не получал от официальных органов Финляндии какой-либо информации об аресте своих товарных знаков и будет оспорен в случае его подтверждения, сообщили в АО «Концерн «Калашников».

    В концерне заявили, что официальные органы Финляндии какой-либо информации или уведомлений не присылали концерну, но в случае необходимости будут приняты законные меры по оспариванию таких действий, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что несколько товарных знаков российских юридических лиц, в их числе оружейный концерн «Калашников», находящихся под санкциями Евросоюза (ЕС), конфисковали в Финляндии.

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