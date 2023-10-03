Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Антонов отреагировал на решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС
Посол РФ в США Антонов: Москва самостоятельно определит уровень представленности России на саммите АТЭС в Сан-Франциско
Москва самостоятельно определит уровень представленности России на предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений всем участникам объединения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул в комментарии, который опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии, что в деле рассылки приглашений Вашингтону, как председателю АТЭС, отведена техническая функция – составить документ и направить всем участникам объединения.
Глава российского диппредставительства указал, что решение вопроса о составе делегации и уровне представленности является прерогативой России, Москва самостоятельно определит, кто поедет в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности.
Антонов подчеркнул, что попытки Вашингтона обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций является прямым нарушением Соединенными Штатами принятых на себя международных обязательств.
В прошлую субботу Антонов призвал Вашингтон обеспечить равный доступ всех делегаций на саммит АТЭС, подчеркнув, что Россия до сих пор не получила от США приглашения.