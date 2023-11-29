Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.5 комментариев
Названа причина смерти бывшего жениха Волочковой
РИА «Новости»: Следов борьбы на теле экс-жениха Волочковой Кузнецова не обнаружено
Следствие придерживается версии, что гибель бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник уточнил, что бездыханное тело Кузнецова обнаружил его сокамерник. Инцидент произошел в московском СИЗО «Матросская тишина», передает РИА «Новости».
По предварительным данным, следов борьбы на теле не обнаружено. Следователи изучают камеры видеонаблюдения.
Ранее источники в полиции сообщили СМИ о суициде в камере «Матросской тишины» Кузнецова, которого называют «банщиком».
До этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой по обвинению в избиении жены. Она получила множественные травмы, ее состояние оценивалось как тяжелое.
Волочкова познакомилась с Кузнецовым на телепередаче «Давай поженимся», позже пара рассталась. Судя по постам экс-балерины в соцсетях, они поддерживали общение.