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ХАМАС освободило пятую группу израильских заложников
ХАМАС и власти Израиля подтвердили освобождение пятой группы заложников
Освобождена пятая группа заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщили палестинское движение ХАМАС, Международный комитет Красного Креста и власти Израиля.
Палестинский чиновник сообщил, что «ХАМАС передало группу заложников Красному Кресту», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.
Израильская армия, «основываясь на информации, полученной от Красного Креста», сообщила, что освобождены десять израильтян и двое иностранцев.
Позднее канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что в Израиль прибыли 12 человек – десять граждан этой страны и двое граждан Таиланда. В пятой группе освобожденных израильтян – десять женщин, включая девочку-подростка Майю Лаймберг, которую вернули в Израиль вместе с ее собакой.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что в ответ Израиль освободит 30 палестинских заключенных: 15 женщин и 15 детей и подростков – передает ТАСС.
При этом аль-Ансари заявил, что «из сектора Газа освобождены одна несовершеннолетняя и девять женщин, одна из которых имеет австрийское гражданство, две – аргентинское, а также гражданка Филиппин».
Напомним, ХАМАС сообщило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников.