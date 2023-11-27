МИД выразил надежду на скорое освобождение остающихся в плену ХАМАС россиян

Посол Викторов: Есть надежда на освобождение в ближайшее время остающихся в плену ХАМАС россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, МИД продолжает добиваться освобождения нескольких остающихся в плену ХАМАС россиян, передает ТАСС. Викторов добавил, что есть определенная надежда на то, что в ближайшее время может состояться их освобождение.

Дипломат отметил, что состоявшееся 26 ноября освобождение россиянина из плена ХАМАС воспринято очень позитивно в израильской общественности. «Уверен, что и руководство Израиля с пониманием относится к шагам руководства России и дипломатов по освобождению наших граждан», – сказал он. Посол также отметил, что планирует встретиться с освобожденным россиянином и его семьей через несколько дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ХАМАС освободил и передал Красному Кресту обладателя российского паспорта. Она подчеркнула, что результат дают усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников.