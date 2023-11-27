«Галей ЦАХАЛ»: Израиль получил список освобождаемых ХАМАС 27 ноября заложников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ», списки передали израильской стороне в ночь на понедельник. Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится, передает ТАСС.

Ранее армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.