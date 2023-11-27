Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.0 комментариев
Израиль получил список освобождаемых ХАМАС 27 ноября заложников
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль получил список освобождаемых ХАМАС 27 ноября заложников
Израильские власти получили список заложников, удерживаемых сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, которые должны быть освобождены в понедельник.
Как сообщает израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ», списки передали израильской стороне в ночь на понедельник. Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится, передает ТАСС.
Ранее армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.