Археологи открыли в Сибири следы неизвестного древнего племени

Tекст: Дмитрий Зубарев

Остатки жилищ и производственных площадок, служивших для кузнечного ремесла, осколки керамической посуды со специфическим орнаментом, украшения (выполненные из глины пуговицы, бусы, а также стеклянная бусина с золотой фольгой, попавшая на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи) были найдены в ходе летней экспедиции студентами и сотрудниками университета, передает РИА «Новости».

Как рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири Ксения Бирюлева, ученые впервые работали в долине малых притоков Ангары, в среднем течении реки Усолки близ города Канска Красноярского края, обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве).

По ее словам, были найдены две площадки, предназначавшиеся для изготовления различных вещей из железа, а также пространство с углубленным в землю жилищем, эта часть памятника датируется III–IV веками нашей эры, когда великое переселение народов уже практически завершилось. Бирюлева добавила, что в отдалении также были обнаружены комплексы гораздо более древнего происхождения, приблизительно VI–III веков до нашей эры – вероятно, их оставили другие, более ранние поселенцы этих мест.

Жилище, обнаруженное исследователями, представляло собой небольшое углубление в рыхлой песчаной почве. По окружности котлована возводились опоры из древесины, остатки конструкции ученые планируют изучить с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии – науки, позволяющей с высокой точностью датировать различные памятники по кольцам древесины. Опоры же в свою очередь покрывались берестой и «кровлей» из дерна. В центре жилища располагался очаг, использовавшийся для согревания и приготовления пищи.

Также на площадке возле жилища были обнаружены железные наконечники стрел, осколки глиняных сосудов и остатки еще одного большого кострища, служившего, по-видимому, для хозяйственных целей. Такая конструкция жилья спасала жителей от морозов, и в целом она характерна для аборигенных народов Приенисейской Сибири. Это первая находка артефактов данного периода на территории Красноярского края, подчеркивают ученые. Но вот установить, кем были жители «земляного дома», скорее всего не удастся, уточняют исследователи. Похоронные обряды, распространенные в III–IV веках нашей эры на территории Приенисейской Сибири, предполагали кремацию – несгоревшие фрагменты костей очень редки, так что антропологи могут лишь предполагать, как выглядели и к какой этнической группе принадлежали эти поселенцы.

Ранее в Херсонесе археологи обнаружили комплекс сооружений римской эпохи.