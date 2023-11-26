Папа Римский заболел воспалением легких

Tекст: Валентина Григоренко

Папа Римский в своем традиционном воскресном обращении признался, что сегодня он не сможет выступить из окна Апостольского дворца, поскольку у него «проблема с воспалением легких», передает РИА «Новости».

После короткого объявления понтифик сообщил, что за него выступит представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.

Отмечается, что болезненное состояние понтифика выдавали бледный цвет лица и слабый голос, а на тыльной стороне его ладони можно было заметить квадрат медицинского пластыря. Кроме того, пока Браида зачитывал проповедь, папа перенес легкий приступ кашля.

Понтифик, со слов представителя Ватикана, сохраняет намерение поехать в Дубай 1 декабря на климатическую конференцию ООН. В обращении папы Римского говорилось, что помимо войны, миру угрожает другая опасность – климатическая, которая ставит под угрозу жизнь на Земле.

«Это противоречит замыслу Господа, который создал все ради жизни. Поэтому в будущие выходные я отправлюсь в Дубай, чтобы выступить на Cop 28», – отметил он.

В пятницу папа Римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу провести встречу в ОАЭ.