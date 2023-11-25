Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.11 комментариев
В Финляндии люди вышли на протест из-за закрытия границы с Россией
Жители финских городов начали митинговать в знак протеста против закрытия границы с Россией, в акции участвуют в том числе маленькие дети.
В Хельсинки и Тампере люди в руках держат плакаты с надписями «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы» и другие, сообщают «Известия».
Согласно данным полиции, в демонстрации на Сенатской площади в центре финской столице участвуют около 100 человек. Митинг продлился около часа.
Правоохранители указали, что демонстрации не помешали дорожному движению и носили мирный характер.
Напомним, в начале недели Финляндия закрыла три КПП на границе с Россией, после этого – еще три других пункта.