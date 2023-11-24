Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Финляндия решила закрыть еще три КПП на границе с Россией
Финское руководство приняло решение о временном закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на российской границе, сообщили в пограничной охране Финляндии.
На время перестанут работать КПП «Вартиус», «Салла» и «Куусамо» на северо-востоке Финляндии, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там пояснили, что закрытие КПП связано со значительным увеличением нелегального въезда, отмечается, что ситуация связана с международной преступностью.
До этого Финляндия объявляла о закрытии трех КПП на границе с Россией.