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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    48 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    23 комментария
    25 ноября 2023, 02:59

    Озвучены возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей

    New York Times оценила возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей в 75 млн долларов

    Озвучены возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за того, что Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие рекламодатели уже перестали или планируют прекратить размещать рекламу в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), компания Илона Маска может потерять до 75 млн долларов, сообщают СМИ со ссылкой на внутреннюю документацию X.

    Перечень «полностью приостановивших» рекламу компаний включает 100 брендов, в «зону риска» включены еще десятки. В частности, речь идет о технологических гигантах, сетях быстрого питания и политических кампаниях. Указывается, что многие компании решили приостановить размещение рекламы после 15 ноября в связи с высказываниями Маска, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Напомним, Маск в соцсети согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Позднее Маск отверг обвинения в антисемитизме и заявил о решении подать в суд на выступившие против соцсети фирмы.

    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (23)
    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (6)
    23 ноября 2023, 10:53
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату

    Йеменские хуситы заявили о ракетном обстреле израильских военных объектов в Эйлате

    Tекст: Ольга Никитина

    Йеменские хуситы ударили крылатыми ракетами по израильским военным объектам в городе Эйлате на юге еврейского государства, сообщил представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что целью ударов стали военные объекты «израильского образования в Умм-эр-Рашраше (арабское название Эйлата – прим. ВЗГЛЯД) на юге оккупированной Палестины», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    В среду в Эйлате действовала воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела. В Армии обороны Израиля сообщали, что перехватили крылатую ракету в окрестностях города.

    9 ноября движение «Ансар Аллах» сообщало, что нанесло удар баллистическими ракетами по территории Израиля, были атакованы военные объекты в Эйлате.

    Коментарии (5)
    23 ноября 2023, 17:07
    Названы затраты Израиля на операцию в Газе

    Bloomberg сообщил о тратах Израиля на конфликт в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расходы правительства Израиля на проведение операции в секторе Газа достигнут 48 млрд долларов, при этом треть общей суммы предоставят США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Leader Capital Market.

    Сам Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть», передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Продолжение военных действий сейчас обходится бюджету страны в 270 млн долларов в день, говорится в публикации. Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг заявил, что есть возможность финансировать Израиль даже в более экстремальных ситуациях.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Израилю.

    Коментарии (19)
    22 ноября 2023, 04:25
    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

    Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС

    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

    По данным Associated Press, «ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня». Режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сначала освободят женщин и детей.

    Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 11:03
    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
    @ Annette Riedl/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

    В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

    В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

    По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

    Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

    Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2023, 15:44
    Песков на конференции по ИИ «превратился» в Илона Маска
    Песков на конференции по ИИ «превратился» в Илона Маска
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве представили нейросетевую модель «Сбера» GigaChat. Представитель Кремля с помощью этой технологии «примерил» лицо Илона Маска.

    Песков сказал, что если можно создавать дипфейки в современном мире, то значит, их можно «детектировать, засечь». «Вот ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово», – приводит его слова ТАСС.

    Также Пескову предложили задать вопрос искусственному интеллекту. «Что рассказать детям в рамках марафона общества «Знание»?» – спросил он. GigaChat сгенерировал несколько идей, в том числе посоветовал провести викторину по истории и географии, организовать конкурс рисунков и фото.

    Песков пошутил на тему того, что искусственный интеллект мог бы вместо него проводить брифинг в Кремле, однако у GigaChat не включена тема политики.

    Кроме того, Песков ознакомился с работой нейросети Kandinsky, генерирующей изображения. Представитель Кремля предложил изобразить снегопад в Минске, а затем – Красную площадь в стиле Сальвадора Дали.

    Ранее президент Владимир Путин приехал на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках конференции AI Journey в Москве.

    Коментарии (7)
    22 ноября 2023, 13:58
    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Яков Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Спасение жизней собственных граждан – важнейший приоритет для израильского государства. Тель-Авив готов пойти на риск ради освобождения евреев, однако после окончания сделки конфликт продолжится. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    «Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Движение ХАМАС изрядно истрепало свои силы. Организация нуждается в приостановке огня, а сделка с передачей пленных может помочь им выиграть немного времени. Разумеется, это создает определенные риски для ЦАХАЛ. От наших противников можно ожидать любой провокации, однако мы готовы согласиться на предложенные условия», – подчеркивает собеседник.

    «Главным приоритетом Израиля в любой период истории было сохранение жизней его граждан. Спасение пусть и небольшого количества пленных неоценимо важно для каждого еврея. В настоящий момент известно, что ХАМАС обязался в течение четырех дней освободить 50 заложников. Речь идет о женщинах и детях», – уточняет эксперт.

    «При этом движение может продлить срок достигнутых договоренностей. Если они выпустят еще десять человек, то смогут увеличить режим прекращения огня еще на сутки. За это мы готовы передать им 150 палестинцев, которые были арестованы за незначительные правонарушения. Выпускать убийц никто не собирается», – считает Кедми.

    «Если ХАМАС захочет продлить перерыв в ведении военных действий на пять дней, то мы готовы довести количество выпущенных заключенных до 300. Таким образом получится соотношение 300 против 100. Это приемлемые цифры, на которые Тель-Авив способен пойти. Однако в данный момент всех заложников спасти не удастся», – акцентирует собеседник.

    «По данным нашей разведки, ХАМАС располагает 230 людьми в плену. Кроме того, часть израильтян удерживают бедуинские племена и более мелкие исламистские организации. Противники не пойдут на то, чтобы в мгновение ока потерять свой самый главный козырь и вернуть всех евреев домой», – подчеркивает эксперт.

    «Большинство граждан страны поддерживают данное решение. Тем не менее есть и противники договоренностей с ХАМАС. Часть людей опасаются того, что это объединение сумеет восстановить потерянные силы. Они отмечают, что давление со стороны ЦАХАЛ должно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся окончательной победы», – рассказывает он.

    «Не думаю, что после завершения сделки стоит ожидать деэскалации конфликта. Израиль не раз заявлял о том, что наша цель заключается в полном уничтожении ХАМАС. Ни о каких компромиссах в текущей ситуации не может быть и речи. Операция непременно продолжится, и наши военные уже готовятся к дальнейшему продвижению вперед», – резюмирует Кедми.

    Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает издание Haaretz. Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также ожидается, что между сторонами состоится обмен заложников. Предполагается, что режим прекращения огня продлится четыре дня.

    В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что данная инициатива станет первым шагом в масштабном плане действий по возвращению всех захваченных в плен граждан Израиля. Сообщается, что не менее 50 женщин и детей будут освобождены в обозначенный срок. Отмечается, что по окончании четырех дней ХАМАС будет иметь возможность продлить прекращение огня на сутки, выпустив еще десять заложников.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Как сообщает Times of Israel, правительство страны уже подготовило список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки. В настоящий момент израильской общественности дано 24 часа на то, чтобы обжаловать присутствие в документе того или иного человека.

    В опубликованном Израилем списке фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    Отмечается, что их выпуск зависит от выполнения ХАМАС договоренностей по выдаче из плена 100 живых заложников. Как отметили в палестинской организации, соглашения о гуманитарном перемирии были достигнуты за счет неустанных и умелых усилий Катара, а также Египта. Они также подтвердили готовность освободить 50 заключенных в возрасте до 19 лет, но лишь при условии передачи ХАМАС со стороны Израиля 150 женщин и детей.

    В то же время в ЦАХАЛ настороженно относятся к кратковременной остановке огня. Пресс-секретарь армии страны Джонатан Конрикус отметил, что противники Тель-Авива могут использовать образовавшееся окно возможностей для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Об этом пишет CNN. По его словам, ЦАХАЛ предпочел бы продолжить движение, однако планируемая пауза будет служить «крайне важным целям».

    Между тем в Москве приветствовали достигнутые между сторонами договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что именно к этому призывала Россия с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат отметила усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 05:04
    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

    Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

    ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

    Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

    Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    Коментарии (110)
    23 ноября 2023, 10:10
    Российские блогеры и СМИ столкнулись с новой волной блокировок в Google

    РБК: Российские СМИ столкнулись с новой волной блокировок в рекомендациях Google

    Tекст: Ольга Никитина

    Ряд российских издателей в результате ошибки обновления или целенаправленно перестали получать трафик из рекомендательного сервиса Google Discover, пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к российским издателям.

    Сервис Google Discover встроен в поиск Google и позволяет пользователям браузера Chrome на устройствах Android видеть контент с учетом их интересов. По сути является персонализированной лентой новостей Google, но также включает сообщения блогеров.

    Источники РБК рассказали, что в Discover в частности оказались заблокированы сайты «Комсомольской правды» (КП) и «Царьграда», что привело к снижению их общего числа посетителей. На исчезновение своих карточек материалов в Discover пожаловались и блогеры «Дзена».

    Главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова рассказала, что Google забанил несколько развлекательных проектов издания, которые собирали трафик из Discover. Она уточнила, что на основных разделах сайта это не сказалось.

    Представитель «Дзена» считает, что снижение трафика из Google Discover в третьем квартале 2023 года может быть связано с обновлением алгоритмов агрегатора.

    Ранее юрист Дмитрий Магоня подчеркивал, что Google не имеет права самостоятельно решать, какой контент уместен в интернете, а какой из общественного доступа стоит удалить.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 08:10
    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    МИД России приветствовал соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва приветствует достижение временного соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что именно к этому призывала Москва с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о решении страны приостановить военную операцию в Газе.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 15:14
    Эрдоган допустил скорую отставку Нетаньяху

    Эрдоган: Не исключено, что Нетаньяху «соберет чемоданы и скоро уедет»

    Tекст: Елизавета Булкина

    Не исключено, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну», об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Алжира, сообщило агентство Anadolu.

    «Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет чемоданы и уедет в самое ближайшее время», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

    Президент Турции отметил, что против Нетаньяху есть судебное дело. Эрдоган предположил, что израильский премьер пошел на проведение операции в Газе, чтобы избавиться этого дела. «Но в каком бы направлении он ни пошел, он от этого не избавится», – добавил Эрдоган.

    Он отметил, что на Западе уже звучат призывы к Нетаньяху уйти в отставку, а ряд иностранных чиновников говорят: «Мы должны избавиться от него». По словам Эрдогана, весь мир начал занимать позицию против Израиля, а число поддерживающих Палестину на улицах растет.

    Ранее протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    76 комментариев

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 08:08
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве) вступает в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

    Это первая масштабная договоренность между сторонами, достигнутая с момента обострения конфликта 7 октября. Первая группа израильских заложников из 13 человек, как ожидается, будет передана в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    В рамках перемирия каждый день в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре – с топливом и бытовым газом. ХАМАС сообщал, что Израиль согласился полностью приостановить полеты своей авиации в южной части страны на четыре дня, в северной – полеты будут приостановлены с 10.00 до 16.00, на шесть часов каждый день.

    Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

    Коментарии (5)
    23 ноября 2023, 18:12
    Катар назвал дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    В МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Представители движения ХАМАС уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

    Также стало известно, что первая группа заложников будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, сообщили в МИД Катара. По словам представителя ведомства, в первую группу войдут 13 женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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