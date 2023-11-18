IBM и Apple отказались от рекламы в X

IBM, Apple и Walt Disney приостановили рекламу в соцсети Х после комментария Маска

Tекст: Антон Антонов

IBM заявила, что «не терпит разжигания ненависти и дискриминации». Указывается, что рекламу решено приостановить, пока идет «расследование этой совершенно неприемлемой ситуации», пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.

По данным Axios, Apple также «приостановила рекламу в соцсети Х», передает РИА «Новости».

Hollywood Reporter пишет, что Walt Disney также приостанавливает размещение рекламы. Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети. Однако официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.

Как поясняет CNN, один из пользователей соцсети заявил, что евреи якобы «пропагандируют именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». В сообщении также упоминались «орды меньшинств», наводняющие западные страны, популярная антисемитская теория заговора, пишет «Московский комсомолец».

В ответ Маск отметил: «Вы сказали сущую правду».

С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм. Гендиректор Х Линда Якарино, в свою очередь, напомнила об усилиях соцсети по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире.

Позднее Маск пригрозил блокировкой любому, кто будет пропагандировать геноцид в его соцсети: «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе».

Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink». Кроме того, Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.