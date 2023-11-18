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IBM и Apple отказались от рекламы в X
IBM, Apple и Walt Disney приостановили рекламу в соцсети Х после комментария Маска
Компании IBM и Apple сочли один из комментариев владельца X (ранее Twitter, заблокирована в России) Илона Маска антисемитским, в связи с чем отказались от рекламы в данной соцсети. СМИ сообщают, что Walt Disney также отказывается от рекламы в соцсети Маска.
IBM заявила, что «не терпит разжигания ненависти и дискриминации». Указывается, что рекламу решено приостановить, пока идет «расследование этой совершенно неприемлемой ситуации», пишут «Ведомости» со ссылкой на Washington Post.
По данным Axios, Apple также «приостановила рекламу в соцсети Х», передает РИА «Новости».
Hollywood Reporter пишет, что Walt Disney также приостанавливает размещение рекламы. Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети. Однако официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.
Как поясняет CNN, один из пользователей соцсети заявил, что евреи якобы «пропагандируют именно тот вид диалектической ненависти к белым, который, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них». В сообщении также упоминались «орды меньшинств», наводняющие западные страны, популярная антисемитская теория заговора, пишет «Московский комсомолец».
В ответ Маск отметил: «Вы сказали сущую правду».
С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм. Гендиректор Х Линда Якарино, в свою очередь, напомнила об усилиях соцсети по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире.
Позднее Маск пригрозил блокировкой любому, кто будет пропагандировать геноцид в его соцсети: «Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе».
Напомним, после того, как Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его «ведомство разорвет все связи со Starlink». Кроме того, Маск в шутку заявил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта следует ввести запрет на экспорт нута для хумуса.