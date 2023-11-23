Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс отверг возможность закрытия границы с Россией
Эстонское руководство пока не намерено перекрывать границу с Россией, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.
Вопрос о закрытии границы может быть рассмотрен в случае, если сложится ситуация, когда «жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой» у границы, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Глава ведомства добавил, что пока такой ситуации не сложилось.
Министр уточнил, что эстонское руководство разрешает вопрос с мигрантами не так, как финское, недавно перекрывшее границу с Россией. В Финляндии просители убежища достигают пограничного пункта, а в Эстонии – линии границы, находящейся между двумя пограничными пунктами.
В среду финские власти приняли решение о почти полном закрытии границы с Россией. Единственным пунктом пропуска для сухопутного пересечения границы останется пункт пропуска «Лотта» в Мурманской области.