Глава МВД Эстонии Ляэнеметс отверг возможность закрытия границы с Россией

Tекст: Алексей Дегтярев

Вопрос о закрытии границы может быть рассмотрен в случае, если сложится ситуация, когда «жизнь и здоровье мигрантов могут оказаться под угрозой» у границы, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Глава ведомства добавил, что пока такой ситуации не сложилось.

Министр уточнил, что эстонское руководство разрешает вопрос с мигрантами не так, как финское, недавно перекрывшее границу с Россией. В Финляндии просители убежища достигают пограничного пункта, а в Эстонии – линии границы, находящейся между двумя пограничными пунктами.

В среду финские власти приняли решение о почти полном закрытии границы с Россией. Единственным пунктом пропуска для сухопутного пересечения границы останется пункт пропуска «Лотта» в Мурманской области.