Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.4 комментария
Сенатор: Запад использует санкции для подрыва политической стабильности России
Сенатор Климов: Запад разыграет санкционную карту на выборах в России
Санкции и дальше будут использоваться как инструмент вмешательства с прицелом на российские выборы, заявил председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Он отметил, что санкции носят долгосрочный характер: «Нам всем необходимо настроится на длительную, упорную и максимально эффективную работу по противодействию их противоправным экономическим санкциям и иным подобным угрозам», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Климов отметил, что санкции нацелены против всех граждан России, кроме ставленников самого Запада: «Наши недруги не скрывают, что их меры направлены, по сути, против всего нашего государства и российского народа, призваны усложнить жизнь буквально всех, кто не готов слепо следовать указаниям зарубежных русофобов и их приспешников из числа разного рода иноагентов и тому подобной публики».
Как отметил глава комиссии, «очевидно и то, что «санкционная карта» наверняка будет использована недругами в наступающем году с учетом российского политического календаря». На это, в том числе, указывает деятельность Европарламента, в котором в конце октября – начале ноября обсуждалось, как при помощи санкций подорвать политическую стабильность России.
В частности, Климов привел цитату из резолюции Европарламента от 9 ноября, в которой целью санкций ЕС против России называется «стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы» и «воздействие на российские политические и экономические элиты с целью снижения их поддержки режима».
«Для того, чтобы максимально навредить России и нашему народу, Запад вмешивается во внутренние дела третьих стран, принуждая и их соблюдать противоправные антироссийские рестрикции», – указал глава комиссии. Сенатор также напомнил, что к таким лицам могут применяться статьи 284.2 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц») и 275 («Государственная измена») УК РФ.
В своем выступлении Климов подчеркнул, что Запад вынужден признавать провал санкций и иных мер экономического давления. В качестве подтверждения Климов озвучил оценки из резолюции Европарламента, публикаций Bloomberg, The Wall Street Journal и признанного нежелательным «Атлантического совета». Он назвал антироссийские санкции попыткой «нанести нашему народу моральное оскорбление, посчитав граждан России за тех, с кем можно безнаказанно говорить с позиции силы, кого можно изолировать, принудить отказаться от собственных прав и законных интересов». Как заявил Климов, эти попытки никогда не увенчаются успехом.