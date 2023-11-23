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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    21 комментарий
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    24 комментария
    23 ноября 2023, 01:17

    СНБ Израиля: Освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение заложников из сектора Газа может начаться не раньше пятницы, заявил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он подчеркнул, что переговоры об освобождении заложников продвигаются и продолжаются постоянно, передает РИА «Новости».

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

    22 ноября 2023, 04:25
    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС

    Haaretz сообщила о согласии властей Израиля на сделку о временном прекращении огня с ХАМАС

    Власти Израиля согласились на сделку с ХАМАС
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля проголосовал за сделку с палестинским движением ХАМАС, которая предусматривает временное прекращение огня в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза, передает ТАСС со ссылкой на Axios.

    Ожидается обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haaretz.

    По данным Associated Press, «ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников... в течение периода в четыре дня». Режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые 10 освобожденных заложников. Сначала освободят женщин и детей.

    Напомним, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. Он также подчеркнул, что «война продолжается и будет продолжена», пока Израиль не уничтожит ХАМАС.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 11:03
    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Минюст Израиля опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных

    Израиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
    @ Annette Riedl/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках соглашения, достигнутого с ХАМАС, о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

    В списке фигурируют данные 300 палестинских заключенных – это вдвое больше числа, которое Израиль изначально согласился освободить в обмен на удерживаемых в секторе Газа 50 заложников, передает ТАСС сообщение радио Kan.

    В свою очередь газета The Times of Israel отмечает, что публикация списка позволяет израильтянам обжаловать освобождение конкретных заключенных в судебных инстанциях Израиля.

    По информации издания, в списке, опубликованном израильской стороной, фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    После публикации, добавляет Kan, сделка между Израилем и ХАМАС переходит на стадию реализации.

    Израильский канал i24 добавил, что ХАМАС, как ожидается, будет отпускать в день по 12 человек. Сперва женщин и детей будут передавать Красному Кресту.

    Ранее в Армии обороны Израиля высказывали опасения по поводу того, что движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 05:04
    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе

    Канцелярия Нетаньяху сообщила о решении Израиля приостановить военную операцию в Газе

    Канцелярия Нетаньяху подтвердила приостановку военной операции в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Данный план объявлен первым этапом действий по возвращению «всех заложников». Сообщается, что не менее 50 женщин и детей, которых захватили палестинские боевики, освободят в течение четырех дней, на этот период «в боевых действиях наступит затишье». «Освобождение еще десяти похищенных даст еще один день затишья», – приводит ТАСС текст заявления канцелярии.

    В канцелярии подчеркнули, что после указанной паузы операция израильских сил в секторе Газа полностью возобновится. Как сообщают Kan и Ynet, соглашение поддержали все партии, в том числе религиозные сионисты, кроме трех министров от «Еврейской силы», хотя изначально «Религиозный сионизм» и «Еврейская сила» сомневались в договороспособности ХАМАС. Times of Israel пишет, что у израильской общественности есть 24 часа на обжалование в суде освобождения тех или иных палестинских заключенных. Сделка может вступить в силу уже в четверг.

    ХАМАС подтвердило, что достигнуто «соглашение о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта». ХАМАС объявило о намерении отпустить «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

    Стороны прекращают «военные действия во всех районах сектора Газа», при этом «на четыре дня будет полностью остановлено воздушное движение на юге» анклава, на севере «воздушное движение будет приостанавливаться ежедневно на шесть часов». Должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи. Израиль обещал «не нападать и не арестовывать кого-либо во всех районах сектора Газа», сообщило ХАМАС.

    Напомним, Нетаньяху заявлял, что Израиль должен принять тяжелое, но правильное решение по сделке с ХАМАС. СМИ сообщали, что в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС состоится обмен заложников, захваченных ХАМАС, на палестинских заключенных из израильских тюрем.

    Коментарии (110)
    22 ноября 2023, 13:58
    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Яков Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

    Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС
    @ Oded Balilty/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Спасение жизней собственных граждан – важнейший приоритет для израильского государства. Тель-Авив готов пойти на риск ради освобождения евреев, однако после окончания сделки конфликт продолжится. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    «Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Движение ХАМАС изрядно истрепало свои силы. Организация нуждается в приостановке огня, а сделка с передачей пленных может помочь им выиграть немного времени. Разумеется, это создает определенные риски для ЦАХАЛ. От наших противников можно ожидать любой провокации, однако мы готовы согласиться на предложенные условия», – подчеркивает собеседник.

    «Главным приоритетом Израиля в любой период истории было сохранение жизней его граждан. Спасение пусть и небольшого количества пленных неоценимо важно для каждого еврея. В настоящий момент известно, что ХАМАС обязался в течение четырех дней освободить 50 заложников. Речь идет о женщинах и детях», – уточняет эксперт.

    «При этом движение может продлить срок достигнутых договоренностей. Если они выпустят еще десять человек, то смогут увеличить режим прекращения огня еще на сутки. За это мы готовы передать им 150 палестинцев, которые были арестованы за незначительные правонарушения. Выпускать убийц никто не собирается», – считает Кедми.

    «Если ХАМАС захочет продлить перерыв в ведении военных действий на пять дней, то мы готовы довести количество выпущенных заключенных до 300. Таким образом получится соотношение 300 против 100. Это приемлемые цифры, на которые Тель-Авив способен пойти. Однако в данный момент всех заложников спасти не удастся», – акцентирует собеседник.

    «По данным нашей разведки, ХАМАС располагает 230 людьми в плену. Кроме того, часть израильтян удерживают бедуинские племена и более мелкие исламистские организации. Противники не пойдут на то, чтобы в мгновение ока потерять свой самый главный козырь и вернуть всех евреев домой», – подчеркивает эксперт.

    «Большинство граждан страны поддерживают данное решение. Тем не менее есть и противники договоренностей с ХАМАС. Часть людей опасаются того, что это объединение сумеет восстановить потерянные силы. Они отмечают, что давление со стороны ЦАХАЛ должно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся окончательной победы», – рассказывает он.

    «Не думаю, что после завершения сделки стоит ожидать деэскалации конфликта. Израиль не раз заявлял о том, что наша цель заключается в полном уничтожении ХАМАС. Ни о каких компромиссах в текущей ситуации не может быть и речи. Операция непременно продолжится, и наши военные уже готовятся к дальнейшему продвижению вперед», – резюмирует Кедми.

    Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает издание Haaretz. Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также ожидается, что между сторонами состоится обмен заложников. Предполагается, что режим прекращения огня продлится четыре дня.

    В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что данная инициатива станет первым шагом в масштабном плане действий по возвращению всех захваченных в плен граждан Израиля. Сообщается, что не менее 50 женщин и детей будут освобождены в обозначенный срок. Отмечается, что по окончании четырех дней ХАМАС будет иметь возможность продлить прекращение огня на сутки, выпустив еще десять заложников.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Как сообщает Times of Israel, правительство страны уже подготовило список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки. В настоящий момент израильской общественности дано 24 часа на то, чтобы обжаловать присутствие в документе того или иного человека.

    В опубликованном Израилем списке фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

    Отмечается, что их выпуск зависит от выполнения ХАМАС договоренностей по выдаче из плена 100 живых заложников. Как отметили в палестинской организации, соглашения о гуманитарном перемирии были достигнуты за счет неустанных и умелых усилий Катара, а также Египта. Они также подтвердили готовность освободить 50 заключенных в возрасте до 19 лет, но лишь при условии передачи ХАМАС со стороны Израиля 150 женщин и детей.

    В то же время в ЦАХАЛ настороженно относятся к кратковременной остановке огня. Пресс-секретарь армии страны Джонатан Конрикус отметил, что противники Тель-Авива могут использовать образовавшееся окно возможностей для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Об этом пишет CNN. По его словам, ЦАХАЛ предпочел бы продолжить движение, однако планируемая пауза будет служить «крайне важным целям».

    Между тем в Москве приветствовали достигнутые между сторонами договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что именно к этому призывала Россия с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат отметила усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Коментарии (11)
    22 ноября 2023, 08:10
    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    МИД России приветствовал соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе

    Москва оценила соглашение Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва приветствует достижение временного соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что именно к этому призывала Москва с начала эскалации палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Захарова отметила особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

    Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о решении страны приостановить военную операцию в Газе.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    74 комментария

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 15:14
    Эрдоган допустил скорую отставку Нетаньяху

    Эрдоган: Не исключено, что Нетаньяху «соберет чемоданы и скоро уедет»

    Tекст: Елизавета Булкина

    Не исключено, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну», об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Алжира, сообщило агентство Anadolu.

    «Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет чемоданы и уедет в самое ближайшее время», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.

    Президент Турции отметил, что против Нетаньяху есть судебное дело. Эрдоган предположил, что израильский премьер пошел на проведение операции в Газе, чтобы избавиться этого дела. «Но в каком бы направлении он ни пошел, он от этого не избавится», – добавил Эрдоган.

    Он отметил, что на Западе уже звучат призывы к Нетаньяху уйти в отставку, а ряд иностранных чиновников говорят: «Мы должны избавиться от него». По словам Эрдогана, весь мир начал занимать позицию против Израиля, а число поддерживающих Палестину на улицах растет.

    Ранее протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 09:44
    В армии Израиля высказали опасения действиями ХАМАС во время перемирия

    В армии Израиля выразили опасения, что ХАМАС использует перемирие для перегруппировки сил

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение ХАМАС может использовать перемирие, чтобы пополнить боеприпасы и перегруппировать силы, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

    Конрикус высказал свои опасения в интервью американскому телеканалу CNN. Он отметил, что армия Израиля предпочла бы «продолжать давить» на ХАМАС, однако пауза, по его словам, «сделана для крайне важных целей», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь ЦАХАЛ заверил, что когда соглашение о перемирии вступит в силу, израильские силы будут его соблюдать, при этом сохраняя бдительность на местах. В то же время он добавил, что пока израильское правительство не прикажет армии остановиться, военные будут бороться с ХАМАС. Все взятые правительством обязательства будут соблюдаться армией Израиля, подчеркнул Конрикус.

    Ранее сообщалось, что кабмин Израиля утвердил план, предусматривающий приостановку военной операции в секторе Газа.

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    22 ноября 2023, 14:45
    Боррель заявил об уничтожении в секторе Газа более 40% жилых домов

    Боррель: В секторе Газа уничтожено более 40% жилых домов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В секторе Газа уничтожены свыше 40% жилых домов, погибли в анклаве более 12 тыс. мирных жителей, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам своей поездки в Израиль и по странам Ближнего Востока.

    Он уточнил, что около 5 тыс. из всех погибших – дети, передает ТАСС.

    Ранее Боррель призвал Израиль учитывать правила ведения войны в Газе.

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    22 ноября 2023, 12:30
    В Кремле приветствовали соглашение между Израилем и ХАМАС

    Песков: Кремль положительно оценивает соглашение между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кремле положительно оценивают соглашение, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время», – приводит его слова ТАСС.

    Минюст Израиля ранее опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов. ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками. Их будут передавать Красному Кресту.

    Коментарии (7125)
    22 ноября 2023, 13:03
    В представительстве России ответили на вопрос о жертвах среди россиян в Газе

    Представительство России: Данных о жертвах среди россиян в Газе сейчас нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Сведений о жертвах среди российских граждан в секторе Газа не поступало, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Зарипова уточнила, что российская сторона такой информацией не располагает, передает ТАСС.

    Она сообщила также, что эвакуация российских граждан продлится столько, сколько потребуется. Ежедневно граждане России добавляются в списки для эвакуации из сектора Газа, сказала Зарипова.

    На прошлой неделе в Кремле сообщали, что работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 14:23
    Названа дата начала перемирия в секторе Газа

    Al Arabiya: Перемирие в секторе Газа начнется 23 ноября

    Tекст: Ольга Никитина

    Перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск), сообщил член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук.

    Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

    В Кремле положительно оценили соглашение, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, отметив, что это первые хорошие новости из Газы за долгое время.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 22:34
    Красный Полумесяц: Израиль мешает проходу колонны для эвакуации из Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль блокирует колонну для эвакуации раненых и пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

    Отмечается, что спустя пять часов колонна до сих пор заблокирована на КПП, отделяющем северную часть сектора Газа от южной. Красный Полумесяц сообщает, что силы Израиля проводят тщательный досмотр машин скорой помощи, что «подвергает риску жизни раненых и пациентов», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минздраве анклава сообщили, что по меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли.

    Коментарии (0)
    22 ноября 2023, 23:18
    В ЦАХАЛ не смогли назвать сроки прекращения огня в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не знает, когда начнется прекращение огня в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС, боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    По его словам, на данный момент армия продвигается на поле боя. В среду она была занята поиском и уничтожение туннелей, собирается продолжать делать это и дальше. Хагари подчеркнул, что Израиль остановится, когда наступит момент, передает РИА «Новости».

    Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук сообщил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2023, 00:16
    Нетаньяху поручил «Моссаду» действовать против ХАМАС по всему миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба внешней разведки Израиля «Моссад» получила распоряжение израильского премьера Биньямина Нетаньяху действовать против лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    На пресс-конференции Нетаньяху подчеркнул, что отдал распоряжение действовать против лидеров ХАМАС, «где бы они ни находились», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных, в который вошли в том числе 13 женщин, осужденных за попытки совершения терактов.

    ХАМАС со своей стороны согласился отпускать в день по 12 человек. В течение четырех дней должны быть освобождены не менее 50 женщин и детей, которые были захвачены палестинскими боевиками.

    Коментарии (0)
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    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

    Бюджет в этом году получит на целых 4 трлн рублей налоговых поступлений больше. И произойдет это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом. Именно несырьевой сектор смог поддержать российскую экономику в этот непростой для нефтяников год. Как это удалось? Подробности

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    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    В деле предателя Беленко КГБ упустил самое главное

    В Соединенных Штатах в 76-летнем возрасте умер бывший советский летчик Виктор Беленко. 6 сентября 1976 года он угнал в Японию новейший на тот момент перехватчик МиГ-25, затем сотрудничал с ЦРУ и все эти годы жил в США. По каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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