Орешкин оценил вероятность дальнейшего укрепления рубля

Орешкин призвал не ждать кардинальных отклонений курса рубля от нынешних равновесных значений

Tекст: Антон Антонов

Комментируя ситуацию с курсом национальной валюты, Орешкин заявил, что «она свидетельствует о том, что у нас активно восстановился внутренний спрос», потребительский и инвестиционный. В связи с этим растет и «спрос на импортную продукцию». В свою очередь, «цены на нефть и газ оказались ниже», чем в 2022 году. «На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался», – приводит слова Орешкина «Московский комсомолец».

Кроме того, по его словам, наблюдался «определенный «перелет» этого курса», вызванный рядом явлений, с которыми «недавно столкнулась российская экономика». Орешкин указал на «погашение части внешних долгов экспортерами», «необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом», «уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами».

По его словам, данные факторы повышали «спрос на иностранную валюту и вели к ослаблению рубля», а сейчас «эти временные оттоки капитала начинают сокращаться» и «платежный баланс стабилизируется», в связи с чем рубль укрепляется.

Дальнейшее развитие ситуации, как пояснил Орешкин, зависит от того, «какая из разнонаправленных тенденций окажется сильнее». «Временные оттоки капитала, погашение внешнего долга, выкуп иностранных активов – чем сильнее будут снижаться объемы всего этого, тем сильнее будет укрепление российской национальной валюты», – сказал он, отметив, что «продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю».

Напомним, по итогам торгов во вторник курс доллара опустился до 87,87 рубля, курс евро – до 96,18 рубля. Фундаментальный фактор ослабления и усиления рубля в этом году – это показатели экспорта и импорта.