Что ждет рубль в конце 2023 и начале нового года

Tекст: Ольга Самофалова

Российская валюта применялась уже шесть недель назад, и на этой неделе произошел очередной сильный рывок. Рубль пробил психологически важную отметку 90 рублей, и опускался вплотную до 88 рублей за доллар.

Фундаментальный фактор ослабления и усиления рубля в этом году – это показатели экспорта и импорта. Отток капитала из России в 2023 году снизился в шесть раз по сравнению с прошлым годом, поэтому его нельзя считать основным показателем ослабления рубля, заявила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«Оценка главы ЦБ видится адекватной, как и тезис о том, что неправильно ставить отток капитала в число основной причины ослабления рубля в этом году. Сокращение оттока капитала в этом году наблюдается на фоне сравнительно низкого базового сравнения 2022 года, когда из-за реализации геополитического риска в стране было получено, по разным показателям, от 217 до 243 миллиардов долларов. Прогнозы по чистому оттоку по итогам 2023 года варьируются от 60 млрд до 90 млрд долларов», - отмечает Александр Бахтин, инвестиционная стратегия «БКС Мировые инвестиции».

Рубль упал в этом году из-за перекоса платежного баланса – импорт быстро восстановился до уровня 2021 года, тогда как экспортные потоки ограничиваются под давлением негативной геополитики и санкций,

напоминает эксперт.

Однако уже шесть недель подряд наблюдается укрепление рубля. Поддержка многих факторов. Так, в конце октября рубль продержался налоговый период. В результате использования рубля произошло повышение ставок Центробанком и введение правил обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

«Эта мера должна дать еще около 2-3 миллиардов долларов, что поможет поддержать спрос на валюту и стабилизировать курс рубля. Усилия российской власти по переходу на валютный рынок уже привели к нужным результатам», - говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

В последние несколько дней российская валюта стала особенно быстрой, несмотря на снижение цен на нефть. «Можно предположить, что резкое укрепление рубля говорит о приближении к внешней коррекции. Ближайшей Цель снижения может составить уровень 88,4 рублей. Более низкие отметки возможны, но фундаментально они не обоснованы», - председатель Потавин.

По его словам, до конца месяца рубль может сохранить сильную позицию, так как ему дадут поддержку в очередной налоговый период, включающий октябрьский нефтяной НДПИ, который может превысить 1 трлн рублей. Однако эксперт сомневается, что курс доллара удержится ниже отметки в 90 рублей, а к концу года курс доллара снова вернется на более высокий уровень.

«Наш ожидаемый диапазон торгов по паре доллар/рубль до конца 2023 года – 88-95 рублей. Сильный курс рубля, вероятно, сохранится до президентских выборов в марте 2024 года, а потом он станет проблемой в частичном заполнении доходов государственного бюджета. Указ о репатриации валютной выручки не собирается продлевать, что, в свою очередь, приведет к ослаблению курса рубля во второй половине следующего года», - составляет прогноз Потавин из ФГ «Финам».

«Рубль сохраняет потенциал негативных последствий. На конец текущего года мы ожидаем курс доллара в пределах 87-90 рублей»,

- говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Традиционно в начале нового года рубль, как правило, ослабевает. Однако в 2024 году ситуация иная. «Отличная динамика рубля в начале года часто была озабочена перераспределением капитала международными инвесторами. Сейчас их влияние на внешний валютный рынок минимально, что усиливает зависимость рубля от более традиционных факторов», - говорит Евстифеев.

Александр Бахтин не отменял ослабление позиций рубля ближе к концу года. «Приток валюты к середине ноября может увеличиться на фоне высоких цен на нефть, - наблюдатели в этом месяце. А это значит, что снижение цен на нефть в финансах может, соответственно, транслироваться уже в ослабленных ценах рубля ближе к концу года», - поясняет он.

Сейчас приближение рынка к своему балансу фундаментально для рубля ничего не меняется, поэтому потенциал для дальнейшего развития невелик, считает эксперт. «Вероятнее всего, в ближайшее время доллар пытается найти баланс в районе 89-92 рублей, а ближе к концу года не ведем наблюдение к 92-94 рублям», - отключается Бахтин.