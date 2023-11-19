  • Новость часаСилы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден: Поддержка Украины позволяет оградить ВС США от конфликта с Россией
    Украинский военный летчик перелетел в Россию
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    Российская ПВО пресекла попытку атаки беспилотника на Москву
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    Байден пообещал наказать за экстремистское насилие против палестинцев
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности – «чемодан-вокзал-родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    34 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    28 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    69 комментариев
    19 ноября 2023, 10:10

    Рубль удивляет продолжающимся укреплением

    Что ждет рубль в конце 2023 и начале нового года

    Рубль удивляет продолжающимся укреплением
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Российская валюта на этой неделе смогла преодолеть важную психологическую отметку. Она укрепилась и перешагнула 90 рублей за доллар. Курс доллара вплотную подошел к 88 рублям. Сможет ли рубль укрепиться еще сильнее?

    Российская валюта применялась уже шесть недель назад, и на этой неделе произошел очередной сильный рывок. Рубль пробил психологически важную отметку 90 рублей, и опускался вплотную до 88 рублей за доллар.

    Фундаментальный фактор ослабления и усиления рубля в этом году – это показатели экспорта и импорта. Отток капитала из России в 2023 году снизился в шесть раз по сравнению с прошлым годом, поэтому его нельзя считать основным показателем ослабления рубля, заявила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Оценка главы ЦБ видится адекватной, как и тезис о том, что неправильно ставить отток капитала в число основной причины ослабления рубля в этом году. Сокращение оттока капитала в этом году наблюдается на фоне сравнительно низкого базового сравнения 2022 года, когда из-за реализации геополитического риска в стране было получено, по разным показателям, от 217 до 243 миллиардов долларов. Прогнозы по чистому оттоку по итогам 2023 года варьируются от 60 млрд до 90 млрд долларов», - отмечает Александр Бахтин, инвестиционная стратегия «БКС Мировые инвестиции».

    Рубль упал в этом году из-за перекоса платежного баланса – импорт быстро восстановился до уровня 2021 года, тогда как экспортные потоки ограничиваются под давлением негативной геополитики и санкций,

    напоминает эксперт.

    Однако уже шесть недель подряд наблюдается укрепление рубля. Поддержка многих факторов. Так, в конце октября рубль продержался налоговый период. В результате использования рубля произошло повышение ставок Центробанком и введение правил обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

    «Эта мера должна дать еще около 2-3 миллиардов долларов, что поможет поддержать спрос на валюту и стабилизировать курс рубля. Усилия российской власти по переходу на валютный рынок уже привели к нужным результатам», - говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    В последние несколько дней российская валюта стала особенно быстрой, несмотря на снижение цен на нефть. «Можно предположить, что резкое укрепление рубля говорит о приближении к внешней коррекции. Ближайшей Цель снижения может составить уровень 88,4 рублей. Более низкие отметки возможны, но фундаментально они не обоснованы», - председатель Потавин.

    По его словам, до конца месяца рубль может сохранить сильную позицию, так как ему дадут поддержку в очередной налоговый период, включающий октябрьский нефтяной НДПИ, который может превысить 1 трлн рублей. Однако эксперт сомневается, что курс доллара удержится ниже отметки в 90 рублей, а к концу года курс доллара снова вернется на более высокий уровень.  

    «Наш ожидаемый диапазон торгов по паре доллар/рубль до конца 2023 года – 88-95 рублей. Сильный курс рубля, вероятно, сохранится до президентских выборов в марте 2024 года, а потом он станет проблемой в частичном заполнении доходов государственного бюджета. Указ о репатриации валютной выручки не собирается продлевать, что, в свою очередь, приведет к ослаблению курса рубля во второй половине следующего года», - составляет прогноз Потавин из ФГ «Финам».

    «Рубль сохраняет потенциал негативных последствий. На конец текущего года мы ожидаем курс доллара в пределах 87-90 рублей»,

    - говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Традиционно в начале нового года рубль, как правило, ослабевает. Однако в 2024 году ситуация иная. «Отличная динамика рубля в начале года часто была озабочена перераспределением капитала международными инвесторами. Сейчас их влияние на внешний валютный рынок минимально, что усиливает зависимость рубля от более традиционных факторов», - говорит Евстифеев.

    Александр Бахтин не отменял ослабление позиций рубля ближе к концу года. «Приток валюты к середине ноября может увеличиться на фоне высоких цен на нефть, - наблюдатели в этом месяце. А это значит, что снижение цен на нефть в финансах может, соответственно, транслироваться уже в ослабленных ценах рубля ближе к концу года», - поясняет он.

    Сейчас приближение рынка к своему балансу фундаментально для рубля ничего не меняется, поэтому потенциал для дальнейшего развития невелик, считает эксперт. «Вероятнее всего, в ближайшее время доллар пытается найти баланс в районе 89-92 рублей, а ближе к концу года не ведем наблюдение к 92-94 рублям», - отключается Бахтин.

    Главное
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
    Азербайджан призвал Армению использовать исторический шанс для мира
    Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти
    Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с компьютерной игрой Fortnite
    Российских киберспортсменов могут обязать сдавать норматив по числу кликов мышкой
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

    Рубль удивляет продолжающимся укреплением

    Российская валюта на этой неделе смогла преодолеть важную психологическую отметку. Она укрепилась и перешагнула 90 рублей за доллар. Курс доллара вплотную подошел к 88 рублям. Сможет ли рубль укрепиться еще сильнее? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БпЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает установка памятника русскому князю в центре Минска

    Уходящая неделя стала знаковой с точки зрения символов русской истории в Белоруссии: в центре Минска открыт памятник одному из самых почитаемых исторических деятелей России, князю Александру Невскому. Что символизирует этот памятник и какие монументы открывались в Белоруссии всего лишь несколько лет назад? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............