Народный фронт наградил премией «Команда Путина» жителей Сахалина

«Команда Путина» – это простые люди среди нас, у которых отзывается боль в сердце, если что-то сделано не так, как надо, – сделано не для людей, а для бюрократии. Это и работник социальной сферы, который ухаживает за бабушкой, это и учитель, который несет патриотизм своим ученикам, это и работник прокуратуры, это и тот, кто защищает права человека, не получившего технические средства реабилитации. И наш президент – это пример для нас всех. Он нас ориентирует на принцип: что нужно людям, то нужно власти!», – заявил губернатор Сахалинской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



После чего вместе с руководителем департамента Народного фронта по работе с регионами СФО и ДФО Ириной Родиной вручил лауреатам почетные грамоты и отличительные знаки «Команда Путина». Торжественную часть продолжили награждения заслуженных сотрудников регионального исполкома Народного фронта в Сахалинской области, партнеров и меценатов фонда «Все для Победы!», а также общественных деятелей, чей вклад в развитие региона нельзя было оставить без внимания. Всего грамотами и благодарственными письмами были награждены 26 сахалинцев.

Так, лауреатом премии «Команда Путина» стала президент союза «Сахалинская торгово-промышленная палата», член Общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба. С 2018 года, объединив более 100 бизнесменов, Галина Юрьевна помогает в реализации социальных проектов в Сахалинской области. С 2022 года реализует в регионе благотворительную программу «#МЫВМЕСТЕ» для помощи в приобретении необходимых средств мобилизованным лицам и их семьям. С началом СВО принимает непосредственное участие в реализации работы фонда Народного фронта «Все для Победы!».

«Сегодня бизнес у нас занимается не только производством и извлечением прибыли, но и социальной ответственностью. С первых дней СВО наш благотворительный фонд, который содержится за счет взносов предпринимателей, помогает обеспечить наших солдат всем необходимым. Мы оказываем помощь детям, которые живут на новых территориях, и их семьям. Также мы снабдили каждый детский сад Луганска ноутбуками для учебы», – поделалась Галина Дзюба.

«Девиз премии «Команда Путина» – «Люди – людям!». Он и отражает главную миссию этой премии. Сейчас, в это непростое время, самое главное – быть единым народом, единым целым. Поэтому для награждения мы выбираем тех, кто сплачивают вокруг себя таких же неравнодушных соотечественников. А все вместе мы в команде президента – человека, который объединяет нас всех», – отметила руководитель департамента Народного фронта по работе с регионами СФО и ДФО Ирина Родина.

Церемония состоялась в арт-резиденции «Маяк». Премия «Команда Путина» была инициирована Народным фронтом с целью отметить почетными наградами труд тех, кто каждый день успешно работает на благо своей родины. Каждый из них вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, образования и социальной сферы. Эти люди работают в различных сферах, будь то наука, медицина, образование, искусство, спорт или бизнес. Однако, все они объединены общим стремлением сделать нашу страну лучше.