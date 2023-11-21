С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.4 комментария
Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится
С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.
«Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.
Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.