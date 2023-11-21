Герой России Лазуткин: День военной присяги – важный элемент патриотической повестки России

Герой России Александр Лазуткин: Невозможно переоценить важность миссии, которую берут на себя российские военные

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я отчетливо помню, как страна жила в 1990-е. С того времени положение военных многократно улучшилось. Это касается и материальных благ, и самого статуса военных – они снова стали пользоваться авторитетом и уважением в обществе. Они представляют собой образец чести и мужества для общества. И естественно, одним из важных элементов этой повестки является новый праздник – День военной присяги», – рассказал Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России.

«И это не какое-то особое отношение, это возвращение к нормальному положению вещей. Потому что невозможно переоценить важность миссии, которую берут на себя эти люди, связывающие жизнь с профессией. Стране и обществу нужны те, на кого можно положиться в полном смысле этого слова», – подчеркнул собеседник.

«Я уверен, что желание защищать Родину должно возникать у россиян еще со школы. Я провожу массу патриотических мероприятий, и после одного из них школьник, убирая учебники в рюкзак, сказал другому, что больше не хочет быть банкиром и пойдет защищать Родину. В такие моменты понимаешь, что трудишься не зря. И в целом понимаешь правильность патриотической работы, проводимой сейчас в России на всех уровнях», – пояснил он.

«И ярким тому подтверждением является тот факт, что с начала года более 410 тыс. россиян ушли на контрактную службу в нашу армию. Я сам еще до начала СВО был в Донбассе. Однажды мы проходили мимо дома, в забор которого попал снаряд. И женщина рассказала, что ее сын и внуки были убиты украинской бомбой у нее прямо на глазах. И таких случаев немало. Поэтому неудивительно, что сейчас так много россиян отправились в зону СВО», – резюмировал Лазуткин.

Во вторник 21 ноября в России впервые празднуется День военной присяги. Памятная дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «Об учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». «Установлена новая памятная дата: 21 ноября – День военной присяги. Установление новой памятной даты будет способствовать патриотическому воспитанию граждан РФ и формированию уважительного отношения к защитникам Отечества», – говорится в сообщении Кремля.

Стоит отметить, что с начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, об этом сообщал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил он, отметив, что число желающих служить по контракту растет.

Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.