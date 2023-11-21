Генсек НАТО предложил Сербии расширять сотрудничество

Столтенберг: НАТО готово расширять отношения с Сербией, уважая ее нейтральный статус

Tекст: Ольга Никитина

Столтенберг, который отправился в турне по Западным Балканам, заявил, что совместные военные учения Сербии и НАТО не нарушают нейтрального статуса республики. «Сербия заявила, что останется нейтральной страной, вне военных блоков, мы полностью это уважаем», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом, по мнению генсека НАТО, Сербия, находясь вне блока, может тесно сотрудничать с НАТО ради собственной пользы и пользы для альянса.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна должна развивать сотрудничество и отношения с НАТО, но при этом намерена «ревностно» оберегать свой военный нейтралитет. Существующее взаимодействие с НАТО президент республики считает «корректным». Он также выразил благодарность Столтенбергу за то, что имеет возможность «всегда позвонить лично, напрямую».

Кроме того, по итогам переговоров со Столтенбергом, которые прошли утром вторника, Вучич сообщил, что собирается предложить правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами. При этом в стране после начала российской спецоперации на Украине действует мораторий на маневры с иностранными силами.

В конце сентября Белый дом сообщил, что Североатлантический альянс планирует увеличить численность сил KFOR для обеспечения безопасности на границе с Сербией. Первые солдаты для усиления KFOR прибыли в Косово в начале октября.