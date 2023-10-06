  • В МИДе подтвердили высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной
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    Ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    Под Донецком сдались 17 солдат ВСУ, получивших приказ удерживать позиции без боеприпасов
    Агроном запретил дачникам укрывать растения на зиму в эти выходные
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    Украинцам оставили два пункта пропуска для въезда в Россию
    Россия помогла Армении бензином и дизелем
    Медведев дал совет Бербок и Шольцу из-за прогноза о спаде экономики ФРГ
    Мнения
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    11 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    14 комментариев
    6 октября 2023, 21:12

    Британские солдаты прибыли в Косово для усиления KFOR

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые солдаты для усиления KFOR прибыли в Косово для оказания поддержки, сообщило британское правительство.

    Две сотни британских солдат и десятки единиц транспортной техники прибыли в Приштину с целью усиления миротворческой миссии контингента НАТО в Косово (KFOR), передает РИА «Новости».

    Развертывание проводится по запросу Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе после того, как в сентябре на косовскую полицию было совершено нападение, повлекшее усиление напряженности в регионе, отметили в правительстве Британии.

    Ранее за усиление присутствия KFOR в Косово выступил президент Сербии Александр Вучич.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    5 октября 2023, 21:44
    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России

    Ростех сообщил о передаче первых партий САУ «Флокс» в ВС России

    Первые партии САУ «Флокс» поступили в ВС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска начали получать новые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Флокс» на колесной базе калибра 120 мм, сообщили в Ростехе.

    Орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, оно может быстро производить несколько выстрелов и менять позицию, сообщили в госкорпорации, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года Ростех сообщал, что стартовало серийное производство САУ «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия».

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    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

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    6 октября 2023, 08:27
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена после серии ночных взрывов, приостановлена работа паромной переправы, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

    По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

    При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

    Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

    Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

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    6 октября 2023, 12:56
    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

    Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Полет турецкого БПЛА в Сирии либо не был согласован с США, либо беспилотник отклонился от своего курса. Американцы, в свою очередь, не стали разбираться в причинах и уничтожили дрон союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США подтвердили, что американский истребитель F-16 в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    «Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

    «В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

    По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

    Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.

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    6 октября 2023, 16:15
    Медведев дал совет Бербок и Шольцу в связи с прогнозом о спаде немецкой экономики

    Медведев отреагировал на информацию о спаде экономики ФРГ

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев саркастично прокомментировал данные о прогнозируемом спаде экономики Германии, сравнив их с прогнозами по российской экономике.

    В своем Telegram-канале он указал, что правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%, в то время как экономика России вырастет по итогам года на 2,8%.

    «Так держать, Шольц, Бербок и Ко», – подчеркнул Медведев.

    Тем временем в Германии заявили об отсутствии необходимости искать работу беженцам с Украины, так как немецкие власти выплачивают им солидное пособие.

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    5 октября 2023, 21:59
    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул вилку в соседа

    Пассажир летевшего из Бангкока в Москву самолета воткнул человеку вилку в плечо

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В направлявшемся из Бангкока в российскую столицу произошел дебош, один пассажир ранил другого вилкой, сообщили в МВД России.

    В дежурную часть ЛО МВД в Шереметьево сообщили, что в самолете пассажир ведет себя неадекватно, требуется помощь правоохранителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них нанес другому три удара вилкой в плечо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

    Нападавшего обезвредил экипаж, позже его передали полиции. Мужчину доставили в дежурную часть, ему также понадобилась медпомощь. Проводится проверка.

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    6 октября 2023, 17:41
    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ

    Артиллеристы ВС России с первого выстрела подбили джип с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

    Артиллеристы с первого выстрела подбили машину с высокопоставленными офицерами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Артиллеристы-добровольцы разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» подбили бронированный внедорожник с высокопоставленными украинскими офицерами, заявил начальник штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

    На видеозаписи зафиксировано, как белая Toyota на скорости проехала по промышленной зоне Херсона, за ней ехал микроавтобус, рядом упал артиллерийский снаряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на ролик, предоставленный собеседником.

    После этого из автобуса выбежали военные, они стали вытаскивать из подбитого автомобиля людей в форме и укладывать их на землю. Источник пояснил, что за объектом ранее наблюдали с беспилотника, в какой-то момент из здания вышли бойцы ВСУ, сели во внедорожник и в составе колонны поехали в сторону промзоны.

    Район, где наносился удар, был заранее пристрелян, цель была поражена с первого выстрела, указал Бандерас. Разведчики установили, что в подбитой машине были высокопоставленные офицеры командования ВСУ, заключил собеседник.

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    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

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    6 октября 2023, 04:17
    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США

    Бывший американский президент Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей Конгресса США

    Трамп выразил готовность на время стать спикером Палаты представителей США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США, если республиканцы не найдут другого кандидата.

    По словам Трампа, республиканцы спросили у него, может ли он рассмотреть возможность занять место спикера Палаты представителей, пока не найдут долгосрочную кандидатуру, передает ТАСС.

    «Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

    Трамп сообщил, что «ради партии» республиканцев готов занять кресло спикера на срок в «30, 60 или 90 дней». Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.

    По сведениям источников американского издания Politico, на следующей неделе Трамп направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам свою кандидатуру на пост спикера. Назначение Трампа считается маловероятным, так как Палата представителей никогда не избирала на должность спикера человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.

    Напомним, в среду конгрессмен Трой Нильс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей США. Однако Трамп отказался возглавить нижнюю палату Конгресса.

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    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (30)
    6 октября 2023, 12:05
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

    Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Мохаммади

    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
    @ Mohammadi family archive/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия мира 2023 года присуждена находящейся в заключении иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех», сообщил Нобелевский комитет.

    Представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что «премия мира в этом году также присуждается сотням тысяч людей», выступившим в прошлом году против дискриминации и угнетения в отношении женщин в Иране, передает ТАСС.

    Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы. Правозащитница все еще находится в заключении.

    Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации.

    Нобелевской премией мира до сего дня обладали 110 человек, включая 18 женщин, а также 27 организаций. Первыми в 1901 году ее удостоились основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации «Лига мира и свободы» (1867) французский политический деятель Фредерик Пасси.

    Также лауреатами премии нередко становились политики, общественные и религиозные деятели: президент США Теодор Рузвельт (1906), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса (1983), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), борец с апартеидом Нельсон Мандела (1993), президент США Барак Обама (2009).

    Наши соотечественники трижды были отмечены этой наградой: академик Андрей Сахаров (1975) – «за борьбу со злоупотреблением властью», президент СССР Михаил Горбачев (1990) – «в знак признания его роли в мирном процессе», журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом, 2021) – за «усилия по защите свободы слова».

    В 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), который погиб в сентябре того же года в авиакатастрофе. Этот случай стал единственным в истории премии, когда награда присуждалась посмертно. Позднее Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

    Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, стал вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо (1973).

    Средний возраст награжденных составляет 62 года. Самым молодым лауреатом является пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которой на момент присуждения в 2014 году было 17 лет, а самым пожилым – 87-летний британец Джозеф Ротблат (1995).

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 09:27
    В Словакии раскрыли возмутительный факт о беженцах с Украины

    FT: В Словакии возмущены поведением беженцев с Украины на дорогих автомобилях

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Словакии возмущены расставленным властями страны приоритетам, согласно которым вся основная помощь оказывается беженцам с Украины, а не гражданам страны, выразил мнение обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

    По его словам, словаки готовы помогать украинцам, но только тем, кто действительно нуждается, а не разъезжающим на дорогих автомобилях богатым семьям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «За последний год настроение здесь изменилось», – подчеркнул Миндер.

    Публицист отметил, что посетил словацкую деревню Чонковце, что в десяти километрах от украинской границы. Так, около половины местных жителей из 540 человек проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

    В этой связи Миндер указал на ослабление готовности продолжать оказывать поддержку Украины со стороны Запада. Более того, журналист отметил, что у жителей Словакии есть «глубокое негодование из-за щедрости государства по отношению к Украине в сравнении с тем пренебрежением, которое проявлялось к жителям более бедных восточных районов Словакии».

    Ранее в Германии рассказали, что у украинских беженцев нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 09:03
    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта бомбардировщиков Су-34

    Шойгу поручил ускорить темпы производства и ремонта Су-34
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Шойгу отметил востребованность выпускаемой заводом продукции. Су-34, по словам министра, является «основной рабочей лошадью». Бомбардировщики ежедневно совершают по пять-шесть вылетов, приводятся его слова в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны призвал «поджаться, поторопиться». «У нас же есть предприятия, которые в этом году вышли на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», – поставил задачу Шойгу.

    Директор завода Александр Панасенко сообщил руководителю Минобороны, что на предприятии «научились делать все». Есть, по его словам, замены головной части, имеется практический опыт ремонта хвостовой части, а также ремонта булей, что является самым сложным ремонтом.

    На Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, как сообщили в Минобороны, глава военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, которое входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию Су-34.

    Ранее Шойгу сообщал, что в 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов более чем в десять раз по сравнению с началом 2022 года.

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