В Британии пожаловались на крыс и плесень в домах военных

Evening Standard: Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган, один из ее избирателей живет в казарме в Шропшире, и его жилище кишит крысами, передает РИА «Новости».

Депутат от Лейбористской партии Крис Элмор отмечает, что в прошлом году в это время почти 5 тыс. домов военнослужащих были заражены черной плесенью. Проблема сырости и плесени сохранилась у военнослужащих и их семей спустя год.

По данным издания, Картлидж в ответ на это пообещал, что правительство дополнительно профинансирует улучшение качества жилья военных. Он заявил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью будут проведены в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Ранее сообщалось о нашествии крыс в здании парламента Британии. Отмечалось, что грызунов так много, что Палата общин обратилась в центр по спасению животных с просьбой прислать кота. Однако в центре отказались, поскольку жизни животного угрожают многочисленные ловушки для крыс.