Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
В Британии приют отказался посылать кота в парламент из-за нашествия крыс
Daily Mail: В британском парламенте так много крыс, что приют не хочет посылать туда кота
В здании парламента Британии так много крыс и мышей, что центр по спасению животных в ответ на просьбу палаты общин отказал отправить туда кота, жизни которого угрожают ядовитые ловушки для грызунов, сообщили СМИ.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на слова представителя центра по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home, парламент был признан неподходящей средой для кота из-за ядовитых ловушек для грызунов, которые также токсичны для кошек, так и для грызунов, передает РИА «Новости».
Как поясняет издание, использование ядовитых ловушек связано с огромным количеством крыс и мышей в здании.
Именно Battersea Dogs and Cats Home поселила на Даунинг-стрит кота Ларри, который теперь выполняет роль главного мышелова премьер-министра.
Напомним, кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, заявил, что британский король Карл III попросил его стать премьер-министром страны вместо Лиз Трасс.