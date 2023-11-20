Путин призвал повысить комфорт поездок в общественном транспорте

Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать

Политолог Асафов: Общество и деятели культуры должны думать в одной общегосударственной парадигме

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Наше гражданское общество во всем его разнообразии так или иначе придерживается схожих позиций по важным для государства вопросам. Согласно нашей Конституции, российский народ – это источник власти. И люди культуры – такая же часть народа. Поэтому они разделяют убеждения в правильности тех векторов, которые направлены на построение совместного будущего, а не на его разрушение», – заявил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

«Человека культуры слышно лучше, чем представителей других направлений общественной деятельности. К людям культуры больше прислушивается общество. И их обособленность во мнениях по отдельным политическим или другим темам не должна препятствовать главному – общему вектору в фундаментальных государственных вопросах. Мы одна страна, которая, несмотря на культурное, национальное, конфессиональное многообразие, живет и думает, скажем так, в одной общегосударственной парадигме», – пояснил спикер.

«Поэтому люди, которые себя по каким-то причинам не чувствуют частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, если они считают, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, у их поклонников. Так считает большинство нашего общества. Любые социологические исследования это подтверждают», – заметил аналитик.

«Иногда деятели культуры присваивают себе право морального авторитета, который пытается диктовать какую-то субъективную точку зрения, продиктованную либо личными, либо финансовыми соображениями. Таким деятелям искусства, видимо, хочется быть частью другой культуры, но не российской. И в такой позиции они сами себя исключают из нашего культурного поля, противопоставляя себя даже не столько власти, сколько своему же народу. Это очень наглядно видно, когда концерты, выставки, спектакли превращаются в мероприятия для политических деклараций», – напомнил собеседник.

«Отмечу и другой тезис Путина о том, что стремление к справедливости становится движущей силой формирования нового многополярного миропорядка. Справедливость – это одна из духовно-нравственных ценностей нашей российской цивилизации. Это один из наших базисов, который был признан таковым в указе №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Еще Достоевский называл справедливость характерной чертой нашего народа», – указал политолог.

«Многополярный миропорядок поддерживает большинство населения планеты, потому что он основан на справедливости, уважении и сотрудничестве. И потому, как сказал сегодня наш президент, совершенно недопустимо делить людей по сортам. Собственно, политика России этот тезис и проводит в жизнь: мы готовы общаться со всеми, кто общается с нами. И мы не делаем каких-то выводов о партнерах, исходя из их экономических возможностей или каких-то других подобных факторов», – детализировал Асафов.

«Кроме того, Путин в своей речи сравнил современных европейских политиков с поборниками нацистов. И привел в пример французских военачальников – коллаборанта Филиппа Петена и Шарля Де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Если вспомнить Пятую республику Де Голля, то, несмотря на давление со стороны и Великобритании, и США, он вел равную дискуссию с Советским Союзом и понимал значение суверенитета и взаимоуважения сторон. Сейчас же Запад выстраивает военно-политическую машину, которая основана на экспансионистской, захватнической модели», – резюмировал эксперт.

В пятницу вечером президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля. «Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития», – отметил он.

Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. Он признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. По словам президента, достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего «выпячивать» и вести себя агрессивно, сообщает РИА «Новости».

Также глава государства предостерег от «вульгарной глобализации», указав, что «культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножила конфликтный потенциал». «Мы убеждены: будущее – за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается», – подчеркнул он.

Сейчас «замалчиваются целые пласты истории, искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, как будто и не было ничего, а нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять», напомнил Путин. «В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств залог успешного развития человечества. И Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей», – добавил он.

Президент также указал, на важность чувства единства с народом для деятелей культуры, комментируя действия тех из них, кто покинули Россию, пытаясь так проявить свою идеологическую позицию.

«Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее – то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул он.