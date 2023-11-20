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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

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    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    12 комментариев
    20 ноября 2023, 19:41

    Путин дал символический старт поставке общественного транспорта регионам

    Путин дал символический старт поставке нового общественного транспорта регионам

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта, дал символический старт поставке крупной партии новой техники для общественного транспорта нескольким регионам страны.

    «Делаю это с удовольствием: разрешаю», – сказал Путин на просьбу главы Минтранса РФ Виталия Савельева разрешить движение техники, передает ТАСС.

    Новые автобусы и другую технику получили Амурская, Волгоградская, Нижегородская и Оренбургская области, а также Чечня. В начале церемонии глава государства поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником.

    Отмечается, что в Нижегородскую область только в этом  году с привлечением средств Фонда национального благосостояния было поставлено 23 автобуса среднего класса, с участием ВЭБ.РФ идет реализация проекта развития городского наземного электрического транспорта региона, а за счет специальных казначейских кредитов планируется поставка 47 автобусов марки ПАЗ. В Волгоград в рамках профильного федерального проекта запланирована поставка в 2023 году 136 автобусов, в этом регионе также реализуется программа развития наземного электротранспорта.

    В Чечню было поставлено 50 автобусов, еще 50 республика должна получить в январе следующего года. Оренбургу в 2023 году было передано 24 автобуса по этому же федеральному проекту, еще 38 должно быть поставлено в 2024 году, еще несколько десятков единиц такой техники Оренбуржье получит с привлечением средств ФНБ. В свою очередь Амурская область за счет специальных казначейских кредитов получила 25 автобусов, еще 10 получит до конца ноября, а с привлечением средств ФНБ планирует получить пять автобусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепления экономики страны в целом.

    20 ноября 2023, 13:43
    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение

    Режиссер Оливер Стоун: Путин вновь поставил Россию на ноги, вернул россиянам достоинство и уважение

    Стоун: Путин вернул россиянам достоинство и уважение
    @ Cinzia Camela/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин после прихода к власти в России не только усилил страну, разоренную в 90-е годы, но также вернул ей достоинство и уважение, заявил американский режиссер Оливер Стоун.

    Стоун в интервью сатирику Биллу Мару заявил, что в 90-е Россия «была разорена», «с ней было покончено». «Люди умирали. Мужчины умирали на десять лет раньше, женщины умирали на семь лет раньше. Ожидаемая продолжительность жизни была чудовищной», – приводит его слова RT со ссылкой на портал MovieWeb.

    Российские граждане, как отметил Стоун, радовались, когда Путин «вновь поставил страну на ноги». Российский лидер помог многим вырваться из бедности, вернул россиянам достоинство и уважение «с 2000 года по сегодняшний день», сказал режиссер.

    Однако успех России, по мнению Стоуна, не соответствует целям, которые сейчас ставят перед собой Соединенные Штаты. Вашингтон не хочет, чтобы Россия снова встала на ноги, и не хочет независимой России, сказал он. Режиссер указал на то, что американские власти хотели бы лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на богатый огромным количеством ресурсов Евразийский континент.

    Говоря о конфликте на Украине, Стоун напомнил о работе в этой стране американских биологических лабораторий и сделал намек о том, что их деятельность могла быть связана со вспышкой коронавируса COVID-19.

    Ранее Стоун рассказывал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности. Американская пропаганда, по его словам, искажает образ президента России.

    В Кремле отмечали, что Стоун хорошо знает Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения.

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    17 ноября 2023, 22:59
    Кремль решил не раскрывать список встречавшихся с Путиным бизнесменов

    Песков назвал отсутствие открытого списка встречавшихся с Путиным бизнесменов сознательным решением Кремля

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле «сознательно не стали давать список участников» встречи президента России Владимира Путина с крупным бизнесом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что такое решение принято «по понятным причинам». «Чтобы и им было комфортно», – сказал он, отвечая на вопрос об участниках встречи. В Кремле отметили, что встречу планировали «в закрытом режиме». «Чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в среду провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Песков назвал прошедший разговор обстоятельным.

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    18 ноября 2023, 15:05
    Песков: Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не без причины говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале слова представителя Кремля о том, что Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада.

    «Все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее Песков призвал сохранять в России максимальную собранность, так как Запад будет и дальше искать варианты давления на страну.

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    20 ноября 2023, 17:15
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС по конфликту в Газе

    Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС для обсуждения конфликта Израиля и Палестины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи для обсуждения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, 21 ноября президент Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС (в формате видеоконференцсвязи) для обсуждения палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС.

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    19 ноября 2023, 15:49
    Стало известно о планах Путина принять участие в онлайн-саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» на следующей неделе.

    Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

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    17 ноября 2023, 21:57
    Песков сообщил о планах Путина пообщаться с членами СПЧ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    Встреча состоится в декабре, а о ее дате будет сообщено дополнительно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле рассказали, что в 2023 году будет совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента.

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    17 ноября 2023, 23:55
    Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать

    Политолог Асафов: Общество и деятели культуры должны думать в одной общегосударственной парадигме

    Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Люди, которые не чувствуют себя частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя слова президента России Владимира Путина на Форуме объединенных культур об эмоциональных заявлениях на тему СВО некоторых деятелей искусства.

    «Наше гражданское общество во всем его разнообразии так или иначе придерживается схожих позиций по важным для государства вопросам. Согласно нашей Конституции, российский народ – это источник власти. И люди культуры – такая же часть народа. Поэтому они разделяют убеждения в правильности тех векторов, которые направлены на построение совместного будущего, а не на его разрушение», – заявил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

    «Человека культуры слышно лучше, чем представителей других направлений общественной деятельности. К людям культуры больше прислушивается общество. И их обособленность во мнениях по отдельным политическим или другим темам не должна препятствовать главному – общему вектору в фундаментальных государственных вопросах. Мы одна страна, которая, несмотря на культурное, национальное, конфессиональное многообразие, живет и думает, скажем так, в одной общегосударственной парадигме», – пояснил спикер.

    «Поэтому люди, которые себя по каким-то причинам не чувствуют частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, если они считают, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, у их поклонников. Так считает большинство нашего общества. Любые социологические исследования это подтверждают», – заметил аналитик.

    «Иногда деятели культуры присваивают себе право морального авторитета, который пытается диктовать какую-то субъективную точку зрения, продиктованную либо личными, либо финансовыми соображениями. Таким деятелям искусства, видимо, хочется быть частью другой культуры, но не российской. И в такой позиции они сами себя исключают из нашего культурного поля, противопоставляя себя даже не столько власти, сколько своему же народу. Это очень наглядно видно, когда концерты, выставки, спектакли превращаются в мероприятия для политических деклараций», – напомнил собеседник.

    «Отмечу и другой тезис Путина о том, что стремление к справедливости становится движущей силой формирования нового многополярного миропорядка. Справедливость – это одна из духовно-нравственных ценностей нашей российской цивилизации. Это один из наших базисов, который был признан таковым в указе №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Еще Достоевский называл справедливость характерной чертой нашего народа», – указал политолог.

    «Многополярный миропорядок поддерживает большинство населения планеты, потому что он основан на справедливости, уважении и сотрудничестве. И потому, как сказал сегодня наш президент, совершенно недопустимо делить людей по сортам. Собственно, политика России этот тезис и проводит в жизнь: мы готовы общаться со всеми, кто общается с нами. И мы не делаем каких-то выводов о партнерах, исходя из их экономических возможностей или каких-то других подобных факторов», – детализировал Асафов.

    «Кроме того, Путин в своей речи сравнил современных европейских политиков с поборниками нацистов. И привел в пример французских военачальников – коллаборанта Филиппа Петена и Шарля Де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Если вспомнить Пятую республику Де Голля, то, несмотря на давление со стороны и Великобритании, и США, он вел равную дискуссию с Советским Союзом и понимал значение суверенитета и взаимоуважения сторон. Сейчас же Запад выстраивает военно-политическую машину, которая основана на экспансионистской, захватнической модели», – резюмировал эксперт.

    В пятницу вечером президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля. «Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития», – отметил он.

    Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. Он признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. По словам президента, достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего «выпячивать» и вести себя агрессивно, сообщает РИА «Новости».

    Также глава государства предостерег от «вульгарной глобализации», указав, что «культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножила конфликтный потенциал». «Мы убеждены: будущее – за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается», – подчеркнул он.

    Сейчас «замалчиваются целые пласты истории, искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, как будто и не было ничего, а нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять», напомнил Путин. «В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств залог успешного развития человечества. И Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей», – добавил он.

    Президент также указал, на важность чувства единства с народом для деятелей культуры, комментируя действия тех из них, кто покинули Россию, пытаясь так проявить свою идеологическую позицию.

    «Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее – то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул он.

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    20 ноября 2023, 17:39
    Путин поздравил Милея с избранием президентом Аргентины

    Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Хавьеру Милею с избранием на пост президента Аргентины и отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства.

    «Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что российско-аргентинские отношения основываются «на добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Путин выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах и конструктивного диалога по актуальным международным вопросам, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на заявления избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, которые тот сделал в период предвыборной кампании.

    Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей.

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    20 ноября 2023, 16:59
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева

    Путин назвал Тулеева настоящим народным губернатором

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы Кузбасса Амана Тулеева в связи с его смертью и отметил, что он был «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди».

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер «с глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева». Глава государства отметил, что ушел из жизни человек «действительно государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России», передает ТАСС.

    Путин добавил, что Аман Гумирович всегда стремился к созиданию, служил России, многое сделал для Кузбасса. Глава государства назвал Тулеева «настоящим народным губернатором, которому доверяли люди». «Мы сохраним добрую память об Амане Гумировиче. Примите мои соболезнования, слова поддержки и участия», – заключается в телеграмме.

    Напомним, в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

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    20 ноября 2023, 15:43
    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана в Москве

    Кремль анонсировал переговоры Путина с главой Таджикистана Рахмоном в Москве

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 21 ноября в Москве проведет переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    Стороны планируют обсудить дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также другие ключевые аспекты отношений России и Таджикистана. Кроме того, Путин и Рахмон обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По итогам переговоров ожидается подписание ряда важных двусторонних документов.

    В середине октября Путин обсудил с Рахмоном реализацию совместных инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике.

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    20 ноября 2023, 13:10
    В Кремле анонсировали выступление Путина на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Песков: Путин выступит на онлайн-саммите G20 22 ноября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует выступить на виртуальном саммите Группы двадцати (G20) 22 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин в ходе выступления затронет нынешнюю ситуацию, которая, по словам Пескова, «весьма и весьма неспокойная», передает ТАСС.

    «Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная», – добавил представитель Кремля.

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    20 ноября 2023, 12:52
    Песков: Путин вскоре направит соболезнования близким Тулеева

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который умер на 80-м году жизни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина и Тулеева, как напомнил представитель Кремля, сложились «прекрасные личные отношения». Российский лидер, добавил Песков, всегда высоко ценил заслуги экс-губернатора.

    «В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в понедельник стало известно, что бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.

    Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год – с 1997 по 2018 год. Ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

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    20 ноября 2023, 13:14
    Путин поздравил россиян с Днем работника транспорта

    Tекст: Ольга Никитина

    Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России, заявил президент Владимир Путин по случаю отмечаемого в стране Дня работника транспорта.

    «Миллионы работников всех звеньев отрасли: дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий – хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей. Уверен, это надежная база для решения задач по модернизации инфраструктуры, по формированию перспективных направлений пассажирских перевозок и международных грузовых логистических коридоров, глубокому обновлению общественного и других видов транспорта, по интеграции наших исторических регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Также Путин заявил о необходимости широко использовать передовые отечественные технологии, внедрять строгие экологические стандарты и эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров, отраслевое образование.

    Глава государства напомнил, что эти и другие актуальные темы обсуждаются на форуме и выставке «Транспорт России», которые по традиции проходят в Москве. «Рассчитываю, что их проведение даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее. Желаю вам доброго здоровья, успехов на благо России», – добавил Путин.

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    20 ноября 2023, 19:25
    Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Четкая и надежная работа транспортного комплекса России оказывает значительное влияние на качество жизни людей и укрепление экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин во время участия по видеосвязи в мероприятии, приуроченному ко Дню работника транспорта.

    Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов, указал, что от четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. «Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства добавил, что российским властям нужно повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится все более популярным среди жителей страны, и люди выбирают его как более быстрый и экономичный. Он подчеркнул, что на всех видах транспорта необходимо и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится более 10 млрд человек. По его мнению, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

    Ранее Владимир Путин заявил, что транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России.

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    20 ноября 2023, 20:12
    Путин отметил преображение Чечни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта отметил послевоенное преображение Чечни, при этом он подчеркнул, что много еще предстоит сделать, но уже сделанное впечатляет.

    «Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», – сказал Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову, передает ТАСС.

    Он отметил, что «с тех трагических лет, о которых вы сейчас вспомнили, до сегодняшнего дня на самом деле прошло не так уж много времени, а не узнать ничего, просто процветающая республика… много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем. Это естественно, но то, что сделано – впечатляет».

    Также Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. «Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», – сказал Путин, а также назвал современный восстановленный Грозный «совершенно замечательным городом».

    Ранее Кадыров пригласил Путина посетить республику.

    Напомним, Путин заявил о наращивании возможностей транспортного комплекса России.

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    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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