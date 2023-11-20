IT-эксперты обсудили усиление контроля за электронным голосованием

IT-эксперты обсудили усиления контроля за электронным голосованием

Член ЦИК России Антон Лопатин подчеркнул, что в канун старта президентской кампании обеспечить абсолютное доверие к ДЭГ – одна из приоритетных для ЦИК задач. «Очень важно искать и развивать инструменты, по которым за ДЭГ можно будет наблюдать легко, и для этого не будут требоваться специальные технические знания – к этому мы идем», – рассказал он, говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Ключевые предложения охватывают вопросы, связанные со статусом и функционалом наблюдателей; документацией; доступом к выделенному защищенному каналу ноды блокчейна; расширением практики применения «цифрового сейф-пакета»; информированием избирателей о том, как проходит голосование.

Так, например, предлагается рассмотреть возможность разделения статусов и процедур назначения наблюдателей, работающих удаленно (на портале наблюдения) и очно (в помещении ТИК ДЭГ), что, по словам Артамонова, позволит максимально расширить права и возможности каждой из групп наблюдателей, повысить эффективность их работы и прозрачность ДЭГ.

Также эксперты предлагают задуматься о закреплении в положении о порядке проведения ДЭГ возможности выдачи протоколов в формате электронного документа. Достоверность же самих копий может удостоверяться электронными подписями членов ТИК ДЭГ на передаваемых файлах. Об этом говорил наблюдатель в ЕДГ-2023 от партии «Справедливая Россия», IT-эксперт Петр Лосев.

Кроме того, эксперты предложили регламентировать порядок обращения наблюдателей в ТИК ДЭГ и уточнить порядок интерпретации формы электронных бюллетеней. Предложение было внесено по инициативе электорального эксперта, кандидата физико-математических наук Дмитрия Нестерова. «Предлагаем ввести на уровне «Положения о порядке ДЭГ» единую систему классификации бюллетеней, учитывающую технические особенности и возможности дистанционного электронного голосования», – резюмировал Артамонов.

Также эксперты считают важным ввести возможность проверки корректности избирательного бюллетеня самим избирателем. Эксперты договорились продумать, как можно улучшить детализацию представления результатов ДЭГ до уровня территориальных либо участковых избирательных комиссий; улучшить информирование избирателей о возможностях системы ДЭГ и ее защите; обеспечить возможности видеомониторинга работы операторов ДЭГ в ЦОД.

«Все идеи будут еще обсуждаться, и к концу недели мы постараемся свести их в единый документ, который направим в ЦИК», – пояснил по итогам Артамонов.