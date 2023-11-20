Пригожин прокомментировал объявление в розыск Джамалы

Продюсер Пригожин: Если артисты ведут себя особенно, то должны за это отвечать

Tекст: Валентина Григоренко

Пригожин уточнил, что он ничего об этом не слышал, но если артисты ведут себя как-то «по-особенному», то они должны за это отвечать, пишут «Известия».

Продюсер, отвечая на вопрос, давно ли он слышал о Джамале, ответил, что в последнее время «вообще ничего не слышал» о ней. По его словам, певица была на «Новой волне» в 2009 году, когда Валерия была в жюри.

Кроме того, Пригожин добавил, что наблюдал за Джамалой, когда она выиграла «Евровидение» «с непонятной песней». «Не понял, почему: тогда политика была и ничего другого. Сейчас что она, кто она – вообще не знаю», – подчеркнул он.

В понедельник МВД России объявило в розыск украинскую победительницу «Евровидения» Джамалу. Напомним, в 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.