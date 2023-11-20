Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России

Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.11 комментариев
У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?54 комментария
Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.
Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.
В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.
Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.
INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.
Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.
Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.
В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.
Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ
Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.
Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.
Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.
В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.
Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.
Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.
Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.
Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году
Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.
В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.
Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.
Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».
По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.
Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.
В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.
Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве
Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.
Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.
Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.
Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев
«США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.
«Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.
Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.
До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.
Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».
Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.
Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.
Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой
По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.
Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.
Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.
Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).
Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.
Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации
Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.
Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.
Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.
Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.
Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.
Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.
Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).
Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».
ВСУ: Устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-35
Игнат в эфире украинского ТВ заявил, что Украина хотела бы получить модификацию F-16, которая способна обеспечить украинским военным «преимущество в воздухе над российской техникой», передает ТАСС.
Самолеты устаревших серий, по его словам, могут защитить от дронов, а для преимущества в воздухе нужны самолеты не хуже российских Су-30, Су-34, Су-35.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.