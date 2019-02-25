Команда Джамалы объяснилась за концерты в России

Украинская певица Джамала в 2014 году выступала на новогоднем корпоративе в Сочи и в Москве; в команде артистки, которая является ярой сторонницей «украинского Крыма», объяснили, почему она выступала в России уже после воссоединения полуострова со страной.

Пиар-директор Джамалы Денис Козловский подтвердил, что Джамала действительно выступала в Сочи 31-го декабря 2014 года. В том же 2014 году она выступила в Москве. Он утверждает, что это были ее последние выступления в России, пишет украинский портал Tabloid.

«У нас внутри команды была дискуссия – что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на изменившиеся обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами», – рассказал представитель Джамалы.

Козловский сообщил, что Джамала выступала за отмену концертов.

«Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящих событиях», – отметил Козловский.

По его словам, было принято отработать эти концерты, но не принимать новые предложения.

Напомним, именно Джамала в ходе национального отбора на «Евровидение – 2019» на Украине «допросила» певицу Maruv о том, считает ли она Крым частью Украины.