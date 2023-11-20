Правящая партия Грузии предупредила президента не помышлять о помиловании Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Саакашвили обратился к Зурабишвили с предложением «вернуть его, как отца, детям, а также восстановить политический баланс сил в Грузии одним росчерком пера» – помилованием.

«Если президент хочет разделить все аморальное, что было при Саакашвили, то пусть принимает решение о помиловании», – заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, «из-за Саакашвили многие отцы не вернулись к своим детям».

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что, если Саломе Зурабишвили примет решение помиловать Саакашвили, то разделит ответственность «за все его репрессии и беды, которые тот принес Грузии».

«Единое национальное движение» (партия Саакашвили) и не подумала покаяться, признать ошибки и извиниться», – отметил градоначальник.

«Они и сегодня шантажируют общество, разжигают ненависть, ведут психологический террор», – заявил генсек правящей партии.

«Помиловав Саакашвили, президент Зурабишвили примкнет к политике, которую проводят «националы», – отметил Каха Каладзе.

Саакашвили с октября 2021 года отбывает в Грузии 6-летнее заключение, находясь при этом в одной из лучших клиник Тбилиси с жалобами на здоровье.