Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.4 комментария
Опубликован шорт-лист премии «Сноба» «Сделано в России – 2023»
Опубликованы промежуточные итоги 12-й ежегодной премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Экспертные советы собрали шорт-лист, в который вошли самые интересные проекты, запущенные в России с октября 2022 года.
Голосование в 13 номинациях проводится на сайте издания, отдать свой голос можно до 27 ноября. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе может любой желающий.
В экспертные советы вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор ФРП Роман Петруца, ресторатор Дмитрий Левицкий, музыкальный продюсер Андрей Клюкин, писатель Алексей Сальников, академический руководитель образовательной программы «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, директор Premium&Private Banking в МТС Банке Маргарита Васильева, вице-президент по развитию компании «Аквариус» Марина Иванова, главный управляющий директор Better и директор по устойчивому развитию Okkam Владлен Заморский, программный директор Е+ Софья Попова и другие.
Список победителей будет объявлен 29 ноября на Новой сцене Театра на Таганке – лауреатам вручат фирменные статуэтки. Церемония награждения пройдет в формате спектакля. Режиссер-постановщик – Александр Шумилин, основатель независимого театрального коллектива из Перми «немхат».