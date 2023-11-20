Суд прекратил производство по иску Роснефти к Транснефти из-за инцидента на «Дружбе»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из материалов, суд рассматривал апелляцию на решение арбитража, в декабре прошлого года отклонившего этот иск. 25 октября от Роснефти поступило ходатайство об отказе от искового заявления полностью или частично, передает ТАСС.

Роснефть хотела взыскать с Транснефти убытки в размере 3,36 млрд рублей, 120,8 млн долларов, 47,6 тыс. евро, 5,52 тыс. фунтов, 73,9 млн польских злотых в связи с остановкой прокачки нефти по «Дружбе» в 2019 году.

«Транснефть», в свою очередь, заявляла, что получила иск о возмещении убытков без приложения их расчета и подтверждающих документов, а предложение о признании ей обязательств по безусловному возмещению в будущем убытков от претензий иностранных покупателей считает неприемлемым.

Напомним, в апреле 2019 года Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. 1 июля Транснефть возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

В июле 2019 года совет директоров Транснефти утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти – 15 долларов за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.