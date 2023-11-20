В МИД пообещали не оставлять без ответа антироссийские действия Финляндии

В МИД России пообещали не оставлять без ответа любые антироссийские действия Финляндии

Tекст: Александра Юдина

По его словам, после начала спецоперации на Украине Финляндия «проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику», передает РИА «Новости».

«При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа», – заверил Беляев.

Также политик отметил, что после вступления Финляндии в НАТО были «свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов».

Ранее сообщалось, что Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией.

До этого Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.