Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Аман Гумирович Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России.

Цивилев добавил, что это невосполнимая утрата, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона – он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.