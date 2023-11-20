Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.2 комментария
Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.
В своем Telegram-канале он указал, что Аман Гумирович Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России.
Цивилев добавил, что это невосполнимая утрата, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона – он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса.
«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.