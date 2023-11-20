  • Новость часаБорт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в «Домодедово»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство
    Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    52 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    20 ноября 2023, 06:38

    Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

    Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет, сообщил действующий глава региона Сергей Цивилев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Аман Гумирович Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год. Он был ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России.

    Цивилев добавил, что это невосполнимая утрата, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни региона – он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса.

    «Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», – подчеркнул он.

    19 ноября 2023, 14:55
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ

    Газета.RU: В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в первый раз нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте, сообщили СМИ.

    Как рассказывает Газета.RU со ссылкой на видео Telegram-канала «Воин DV», на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. В следующем моменте показано, как над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Ранее военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что появились прямые свидетельства, что под Алеппо в Сирии были использованы боеприпасы с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами, по всей видимости РБК-500 СПБЭ.

    Коментарии (89)
    19 ноября 2023, 07:33
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    @ Rodrigo Sura/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.

    Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.

    Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.

    Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.

    Коментарии (37)
    19 ноября 2023, 11:24
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие прибывающие на Украину иностранные наемники покидают страну после того, как видят ожесточенные бои, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера украинской армии Дмитрия Костюка.

    По его словам, многие из наемников приезжают на Украину, потому что это хорошая отметка в их резюме и, как правило, они не понимают, во что ввязываются, передает RT.

    Костюк добавил, что многие наемники не представляют себе масштабы артиллерийского огня, под которым находится пехота, а половина иностранцев расторгли контракт, увидев реалии боев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как «мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (42)
    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

    Коментарии (42)
    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (27)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (24)
    19 ноября 2023, 12:33
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В прошлом году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но российские власти смогли предотвратить обвал экономики и даже выйти на траекторию роста, заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    «И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что санкциям предшествовала пандемия коронавируса, также ставшая серьезным ударом для экономики.

    Песков добавил, что рост российской экономики сейчас составляет почти 3%, однако, по его мнению, этого не достаточно, нужно «компенсировать многие пробелы».

    Ранее в Канаде признали вред от антироссийских санкций для простых людей в стране.

    Коментарии (106)
    19 ноября 2023, 09:17
    Франция сообщила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

    Минобороны Франции сообщило об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщается в коммюнике минобороны страны.

    Как говорится в коммюнике, министр обороны Себастьян Лекорню выражает свое большое удовлетворение успешным испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья.

    Напомним, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Коментарии (25)
    19 ноября 2023, 11:30
    Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство

    Депутат Журавлев предложил давать гражданство перешедшим на сторону России украинцам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил давать гражданство РФ украинским военнослужащим, перешедшим на сторону России.

    «Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их стимулировать к этому делу», – заявил Журавлев, передает News.ru. Это позволит уменьшить российские потери, считает депутат.

    Он добавил, что помимо гражданства перешедшим на российскую сторону украинским военнослужащим нужно предоставить право на социальные выплаты и зарплату. При этом необходимо тщательно проверять таких военнослужащих на причастность к военным преступлениям, подчеркнул Журавлев.

    Ранее действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону.

    Коментарии (46)
    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

    Коментарии (8)
    19 ноября 2023, 13:48
    Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой
    Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (известная под ником Лерчек) и ее супруг выплатили Федеральной налоговой службе (ФНС) 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.

    Адвокат четы Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что они произвели доплату в размере 296 млн рублей и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа, передает ТАСС. Всего по решению ФНС Чекалины выплатили 500 млн рублей.

    В марте блогеру Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей. Позже она и ее супруг заявили, что сожалеют о том, что вовремя не оплатили налоги.

    Коментарии (25)
    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 19:42
    Финляндия начала возводить ограждения на границе с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Пограничная охрана Финляндии готовится к долгосрочным проблемам в районе пропускного пункта Вартиус погранотряда Кайнуу на границе с Россией, говорится сообщении пограничников.

    Отмечается, что пограничники устанавливают заграждения в этом районе, чтобы иметь возможность «общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации», передает РИА «Новости».

    Телеканал Yle сообщает, что погранотряд повышает готовность в связи с большим количеством беженцев в российской Костомукше. На данный момент ситуация спокойная и полностью под контролем, говорится в сообщении.

    В пятницу Финляндия решила закрыть четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Россией. Финская таможня сообщила о прекращении грузового автосообщения с Россией.

    Коментарии (19)
    19 ноября 2023, 10:13
    Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы на Херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Садовое.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные сообщил, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых и убитых солдат с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2023, 15:20
    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО

    Bloomberg: Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш захотел стать генсеком НАТО

    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил желание стать генеральным секретарем Североатлантического альянса, пишет Bloomberg.

    Кариньш надеется принять участие в выборах генсека НАТО в следующем году после отставки Йенса Столтенберга, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя главы латвийского МИД, передает «Газета.Ru».

    Из заявления следует, что Кариньш намерен внести свой вклад в развитие альянса, опираясь на опыт руководства на посту премьер-министра и «четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас изъявила желание стать генсеком НАТО, но усомнилась, что получит предложение занять этот пост.

    Коментарии (41)
    Главное
    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива ВСУ
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с компьютерной игрой Fortnite
    Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

    Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива

    Евросоюз продолжает попытки продавить введение санкций против Росатома. Протолкнуть их пытались еще в десятом пакете санкций, теперь разговоры идут о 12-м пакете. Кто выиграет, а кто проиграет от такого рода санкций? И каковы шансы, что Европе наконец удастся эта затея? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Бегство украинского летчика в Россию доказывает крайнюю степень разложения ВСУ

    Россия провела на Украине блестящую спецоперацию. Если верить пока не официальным сообщениям, в расположение российских войск перелетел на своем самолете действующий летчик ВВС Украины. Это далеко не единственный признак того, до какой степени разложения дошла украинская армия. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............