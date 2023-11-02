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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 12:23

    Песков: Визит Аббаса в Россию остается в повестке дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такой визит есть в повестке дня, однако о конкретной дате «трудно говорить по понятным соображениям», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

    Коментарии (39)
    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

    Коментарии (77)
    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

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    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

    Коментарии (70)
    2 ноября 2023, 04:30
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля

    Politico сообщила, что Байден ожидает скорого завершения карьеры Нетаньяху

    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    @ Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, сообщают СМИ.

    В Белом доме полагают, что израильские граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американской администрации «дни Нетаньяху в его должности сочтены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Politico пишет, что Нетаньяху, скорее всего, остаются «считанные месяцы» у власти «или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа». Источники заявляют, что Байден предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми тот поделится с преемником. Как заявили источники, на Нетаньяху «лежит ответственность», а «израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось».

    Напомним, Нетаньяху обещал Израилю четырехлетие стабильности, но та оказалась подорвана еще до войны с ХАМАС, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра. В результате конфликт в секторе Газа стал для Нетаньяху опорой власти.

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    1 ноября 2023, 15:45
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия

    WAFA: Десятки человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа погибли десятки человек, атакован был лагерь беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.

    Сообщается, что жертвами стали «десятки человек», еще несколько получили ранения. По данным агентства, ЦАХАЛ нанес удары по жилым постройкам, передает РИА «Новости».

    WAFA уточняет, что по объекту выпущено более десяти ракет.

    Накануне представитель ЦАХАЛ подтвердил еще один удар по лагерю Джебалия. Он объяснил это «трагедией войны».

    Коментарии (6)
    1 ноября 2023, 20:04
    Израильский генерал заявил, что войска подошли к «воротам города Газы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские подразделения находятся «у ворот города Газы», заявил командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн.

    Израиль стянул силы, подразделения «стоят у ворот города Газы», сказал Коэн, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Его дивизии поставили задачу – «покончить с ХАМАС», уже уничтожена «значительная часть потенциала» этого движения, сказал он. Операция в секторе Газа продлится долго, и это война «за существование государства Израиль», заключил генерал.

    Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

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    2 ноября 2023, 12:26
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, выразил мнение на канале RAI папа римский Франциск.

    Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война – это поражение, а все решения должны достигаться диалогом, передает РБК.

    «На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», – сказал он.

    Также понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны, и виной тому является оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход.

    «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко, и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 1945-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

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    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


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    2 ноября 2023, 08:53
    Студенты в США в знак протеста ушли с лекции Хиллари Клинтон

    NYT: Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений в антисемитизме

    Tекст: Вера Басилая

    Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме и призвали оказать юридическую помощь пострадавшим от преследования американских политиков, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что перед выступлением Клинтон в университете на больших экранах, размещенных на грузовике у университетского кампуса, были показаны фотографии студентов с подписью: «Главные антисемиты Колумбийского университета». Сообщается, что были выставлены фото тех, кто подписал заявление с обвинениями в эскалации палестино-израильского конфликта «экстремистского израильского правительства», передает РИА «Новости».

    В холле здания проходил протест, пока Клинтон читала лекцию. Студенты требовали немедленной юридической поддержки пострадавших товарищей. При этом около 30 студентов демонстративно встали и покинули лекцию, не дослушав и половины речи Клинтон. В общей сложности на лекции бывшего госсекретаря, посвященной участию женщин в мирных процессах, в Колумбийском университете собралось порядка 300 студентов.

    Как пишет газета, протестующие ждали Клинтон при выходе из зала, но она вышла через черный ход.

    Ранее протестующие в поддержку жителей сектора Газа прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Конгрессе, передает Ura.ru.

    Демонстранты неустанно требовали прекратить огонь, они выставили в знак протеста окрашенные в красный цвет ладони и выкрикивали обвинения в адрес властей в эскалации конфликта.

    Напомним, демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек.

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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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