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В Совбезе России пообещали продолжить расширение БРИКС
Совбез России: Расширение БРИКС стало успехом российской дипломатии
Присоединение новых членов БРИКС стало успехом российской дипломатии и совместным достижением всей «пятерки», процесс расширения будет продолжен, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
Новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Аргентина, Иран и ОАЭ.
По словам Венедиктова, это успех не только российской дипломатии, а совместное достижение всех членов «пятерки», но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в следующем году Россия принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». По словам Венедиктова, это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня.
«Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей Глобального Юга будет несомненно продолжен», – сказал он.
Ранее замглавы МИД республики Карлос Рон на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения.
Напомним, в конце мая президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью объединения могущественных стран – БРИКС.