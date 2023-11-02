В Совбезе России пообещали продолжить расширение БРИКС

Совбез России: Расширение БРИКС стало успехом российской дипломатии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новыми членами БРИКС с 1 января 2024 года станут Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Аргентина, Иран и ОАЭ.

По словам Венедиктова, это успех не только российской дипломатии, а совместное достижение всех членов «пятерки», но главное – это свидетельство объективного стремления региональных лидеров находить компромиссные подходы и выстраивать взаимовыгодное международное сотрудничество с другими государствами мирового большинства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в следующем году Россия принимает эстафету председательства в этом объединении. Оно пройдет под лозунгом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». По словам Венедиктова, это именно то, к чему все больше стран стремятся сегодня.

«Процесс расширения географического охвата БРИКС и подключения к его деятельности других государств – представителей Глобального Юга будет несомненно продолжен», – сказал он.

Ранее замглавы МИД республики Карлос Рон на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Венесуэла рассчитывает присоединиться к БРИКС во вторую волну расширения объединения.

Напомним, в конце мая президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью объединения могущественных стран – БРИКС.