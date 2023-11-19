Шойгу поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии

Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что Шойгу пожелал артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России. Он также выразил уверенность в том, что они и в дальнейшем будут увеличивать славные традиции предшественников, совершенствовать профессиональное мастерство, способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства.

Он добавил, что сегодня военнослужащие демонстрируют мужество и стойкость, самоотверженность и верность долгу, «артиллеристы и ракетчики вписали немало славных страниц в ратную летопись» России. По его словам, в настоящее время во время СВО артиллеристы и ракетчики успешно решают «сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки».

Ранее Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, и отметил, что танкисты в ходе СВО продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.