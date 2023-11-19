Азербайджан призвал Армению использовать исторический шанс для мира на Кавказе

МИД Азербайджана: Армения должна «воспользоваться историческим шансом» для установления мира на Кавказе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Гаджизаде, Баку считает, что Ереван использует агрессивную риторику клеветнического характера против Азербайджана с помощью различных международных платформ, и поэтому Азербайджан призывает Армению отказаться от всех заявлений, которые подрывают мирные перспективы. По его словам, сторонам необходимо «воспользоваться сложившимся историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества», передает РИА «Новости».

Он добавил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе с Азербайджаном предпочитают необоснованные и противоречивые заявления.

Представитель Азербайджана отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян снова запомнился своими противоречивыми высказываниями. Он подчеркнул, что Армения уже больше двух месяцев не дает комментарии по проекту соглашения «О мире и установлении государственных отношений», и не приступает к переговорам по договору. Гаджизаде уточнил, что вместо этого Ереван выступает с заявлениями против Баку, что является неприемлемым.

Как уточнил Гаджизаде, помимо того, что Пашинян сообщает о том, что между двумя странами имеется соглашение о базовых принципах и демаркации границ, и о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу, он заявляет о подготовке Баку к войне с Арменией. Он заявил, что это служит показателем применения официальными лицами Армении крайне противоречивого подхода в своих заявлениях.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана», это похоже на подготовку к войне.