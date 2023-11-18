У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Армения заподозрила Азербайджан в подготовке к войне
Премьер Армении Пашинян увидел угрозу эскалации конфликта из-за концепции «Западного Азербайджана»
Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой Баку концепции «Западного Азербайджана», это похоже на подготовку к войне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян обратил внимание, что в Азербайджане при самом высоком покровительстве, на официальном уровне Армению начали называть «Западным Азербайджаном». По его словам, подозрительно, что эту концепцию изучают в школах, университета, продвигают в СМИ, что кажется подготовкой к новой войне, и препятствует мирному процессу, передает РИА «Новости».
Ранее Пашинян сообщил, что Ереван предлагает Баку решить вопрос с пленными и обменять их по принципу «всех на всех».
До этого Пашинян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.