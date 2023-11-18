У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?8 комментариев
Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван предлагает Баку решить вопрос с пленными и обменять их по принципу «всех на всех».
Он заявил, что властям Армении непонятен подход Азербайджана к удержанию десятков пленных. Пашинян отметил, что Ереван «давно предлагал решить эту проблему по формуле «всех на всех», передает ТАСС.
Ранее Пашинян заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.