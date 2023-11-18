У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?21 комментарий
Названо число погибших мирных граждан в секторе Газа
В секторе Газа обвинили Израиль в 12,3 тыс. гражданских лиц с начала конфликта
В секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 12,3 тыс. гражданских лиц, в том числе свыше 5 тыс. детей, сообщил информационный офис правительства анклава.
В офисе правительства сектора Газа также уточнили, что израильские бомбардировки полностью разрушили 43 тыс. жилых строений, 225 тыс. жилых домов разрушены частично, погибли 12, 3 тыс. мирных жителей, среди которых более 5 тыс. детей, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа с начала военных действий погибли 198 врачей и медицинских работников, также были выведены из строя 25 из 36 больниц, уничтожено 55 машин скорой помощи.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.