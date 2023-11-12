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Нетаньяху пообещал минимизировать потери среди мирных жителей в Газе
Нетаньяху: Израиль стремится минимизировать потери среди мирного населения в Газе
Власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как указал Нетаньяху CNN, Израиль пытается минимизировать потери среди гражданского населения. По его словам, после начала наземной операции Израиля число погибших среди мирного населения сократилось, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.
5 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей, ранения получили более 24,8 тыс. человек.