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    Запад меняет антироссийскую стратегию
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
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    Пригожин: «Интервидение» должно быть чем-то типа Олимпиады, но с песнями
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    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    10 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    16 комментариев
    18 ноября 2023, 08:45

    Спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

    Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России доставит дополнительно 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в Египет, сообщает ведомство.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые затем перенаправят его в сектор Газа.

    Отмечается, что в перечне доставляемой помощи матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

    Накануне спецборт Ил-76 с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    17 ноября 2023, 12:32
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    @ commission.europa.eu,Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Блогеры, сбежавшие из России, полностью дискредитировали себя причастностью к созданию ботофермы. В ситуации отсутствия реальной поддержки, они решили отчитываться перед своими заказчиками липовыми лайками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии.

    «Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

    «Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

    «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

    «По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

    «Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

    «При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

    Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

    О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

    Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

    Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

    Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

    Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

    На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.

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    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

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    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

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    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

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    16 ноября 2023, 11:22
    Внук Шарля де Голля заявил о намерении получить российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе Форума объединенных культур в Петербурге заявил, что рассматривает возможность получить российское гражданство.

    По его словам, для него было бы честью получить российское гражданство, передает ТАСС.

    «Ваша страна предлагает большие возможности… Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух», – подчеркнул внук де Голля.

    Также он отметил, что Россия отстаивает традиционные ценности, которые исчезли в западных странах.

    «Мне приятно отметить, что вы сражаетесь за традиционные ценности, за семью, духовность. Вы уделяете большое внимание интеллектуальному и духовному развитию – эти ценности исчезли в западных странах», – заметил де Голль.

    Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва.

    Осенью в МИД назвали число принятых в гражданство России человек в 2023 году.

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    17 ноября 2023, 14:35
    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии

    Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Израильская сторона, по данным канала Al Arabiya, одобрила переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН», передает ТАСС.

    Кроме того, источники телеканала сообщили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикальным движением. Возможная сделка предусматривает обмен в формате «50/50». Также договоренности затрагивают отправку гуманитарной помощи в анклав.

    Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

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    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

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    15 ноября 2023, 10:58
    В российских школах обсудили возможность появления нового обязательного предмета

    Председатель думского комитета Останина заявила о возможности введения обязательного предмета «семьеведение» в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

    По словам депутата, предмет могут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году, передает РИА «Новости».

    «В 40 регионах преподавание этого курса уже есть в школьной программе. Начали в Самаре, сейчас 40 регионов», – уточнила Останина.

    Известно, что «семьеведение» пока преподается в рамках курса «обществознания».

    В данный момент учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.

    Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.

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    17 ноября 2023, 01:48
    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян

    МЧС сообщило о заявках от 887 россиян на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    В Каире вылета в Россию ждут 28 россиян, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, которые пересекли КПП «Рафах» в четверг. Всего в Россию доставлено 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек. В пунктах временного размещения в Подмосковье находится 97 человек, включая 39 детей, передает ТАСС.

    Напомним, очередной спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 120 человек.

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    16 ноября 2023, 00:49
    Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

    Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

    Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

    За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

    В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

    В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

    Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

    Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

    Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.

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    16 ноября 2023, 09:18
    Президент Израиля высказал отношение к гибели людей в Газе

    Президент Израиля Герцог заявил, что сожалеет о гибели людей в Газе, но защита израильтян важнее

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление в связи с гибелью палестинцев в секторе Газа в ходе израильской операции, однако безопасность собственного народа он считает приоритетом.

    «Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце», – сказал он британской газете Financial Times.

    При этом Герцог заявил, что в первую очередь должен обеспечить безопасность израильтян, передает ТАСС.

    Израиль, по словам президента еврейского государства, проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, стремясь обеспечить защиту мирных жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС.

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    16 ноября 2023, 09:25
    Цены на красную икру упали на 25% на Дальнем Востоке

    В ассоциации рыбопромышленников заявили о снижении оптовых цен на икру на 25%

    Tекст: Александра Юдина

    Достаточный вылов горбуши и других лососевых на Дальнем Востоке привел к снижению оптовых цен на красную икру, в рознице также начали снижаться, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

    Уточняется, что в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке снизилась на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Так, цена составляет в среднем до 3,5 тыс. рублей за 1 кг оптом. Цены на икру кеты в данный момент соответствуют уровню прошлого года и составляют около 4 тыс. рублей за килограмм, передает РБК.

    Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, основной причиной снижения цен стал рост производства на фоне увеличения вылова лососевых.

    «За три квартала года произведено 21,1 тыс. тонн, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,8 тыс. тонн). Лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тыс. тонн, больше, 678 тыс. тонн, было только в 2018 году», – подчеркнул он.

    При этом в Росрыболовстве заметили, что успешный промысел отразился на ценах на лососевые в оптовом сегменте.

    Отмечается, что цены на икру в магазинах уже начали реагировать на увеличение производства. По информации ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 октября по 12 ноября 2023 года средняя стоимость красной икры в рознице в целом по стране снизилась на 4% к прошлому году, до 6 тыс. рублей за килограмм.

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    17 ноября 2023, 10:29
    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тело 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По сообщению пресс-службы, военнослужащие ЦАХАЛ нашли тело Ноа Марциано в одном из строений, примыкающих к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и доставили его на территорию Израиля.

    В четверг после процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было найдено и возвращено на территорию Израиля, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что «целенаправленная разведывательная информация от Службы общей безопасности позволила военнослужащим обнаружить точное местонахождение тела Марциано в здании возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, благодаря этому оно было извлечено и доставлено в Израиль для захоронения.

    Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс «Аш-Шифа» на севере сектора Газа.

    По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они знают, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

    Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в «Аш-Шифе», грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам. Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы «Аш-Шифа» более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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