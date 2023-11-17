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Эксперт: Позиции народа и деятелей культуры по главным для страны вопросам должны совпадать
Политолог Асафов: Общество и деятели культуры должны думать в одной общегосударственной парадигме
Люди, которые не чувствуют себя частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя слова президента России Владимира Путина на Форуме объединенных культур об эмоциональных заявлениях на тему СВО некоторых деятелей искусства.
«Наше гражданское общество во всем его разнообразии так или иначе придерживается схожих позиций по важным для государства вопросам. Согласно нашей Конституции, российский народ – это источник власти. И люди культуры – такая же часть народа. Поэтому они разделяют убеждения в правильности тех векторов, которые направлены на построение совместного будущего, а не на его разрушение», – заявил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов.
«Человека культуры слышно лучше, чем представителей других направлений общественной деятельности. К людям культуры больше прислушивается общество. И их обособленность во мнениях по отдельным политическим или другим темам не должна препятствовать главному – общему вектору в фундаментальных государственных вопросах. Мы одна страна, которая, несмотря на культурное, национальное, конфессиональное многообразие, живет и думает, скажем так, в одной общегосударственной парадигме», – пояснил спикер.
«Поэтому люди, которые себя по каким-то причинам не чувствуют частью народа, не могут считаться и представителями его культуры. Но если они считают себя частью нашей цивилизации, если они считают, что формируют культуру нашего народа – у них должна быть такая же позиция по главным вопросам, как и у их аудитории, у их поклонников. Так считает большинство нашего общества. Любые социологические исследования это подтверждают», – заметил аналитик.
«Иногда деятели культуры присваивают себе право морального авторитета, который пытается диктовать какую-то субъективную точку зрения, продиктованную либо личными, либо финансовыми соображениями. Таким деятелям искусства, видимо, хочется быть частью другой культуры, но не российской. И в такой позиции они сами себя исключают из нашего культурного поля, противопоставляя себя даже не столько власти, сколько своему же народу. Это очень наглядно видно, когда концерты, выставки, спектакли превращаются в мероприятия для политических деклараций», – напомнил собеседник.
«Отмечу и другой тезис Путина о том, что стремление к справедливости становится движущей силой формирования нового многополярного миропорядка. Справедливость – это одна из духовно-нравственных ценностей нашей российской цивилизации. Это один из наших базисов, который был признан таковым в указе №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Еще Достоевский называл справедливость характерной чертой нашего народа», – указал политолог.
«Многополярный миропорядок поддерживает большинство населения планеты, потому что он основан на справедливости, уважении и сотрудничестве. И потому, как сказал сегодня наш президент, совершенно недопустимо делить людей по сортам. Собственно, политика России этот тезис и проводит в жизнь: мы готовы общаться со всеми, кто общается с нами. И мы не делаем каких-то выводов о партнерах, исходя из их экономических возможностей или каких-то других подобных факторов», – детализировал Асафов.
«Кроме того, Путин в своей речи сравнил современных европейских политиков с поборниками нацистов. И привел в пример французских военачальников – коллаборанта Филиппа Петена и Шарля Де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления. Если вспомнить Пятую республику Де Голля, то, несмотря на давление со стороны и Великобритании, и США, он вел равную дискуссию с Советским Союзом и понимал значение суверенитета и взаимоуважения сторон. Сейчас же Запад выстраивает военно-политическую машину, которая основана на экспансионистской, захватнической модели», – резюмировал эксперт.
В пятницу вечером президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Кремля. «Опыт тысячелетней истории нашей страны убедительно свидетельствует, что культурное разнообразие – это величайшее благо, а взаимодействие культур – одно из условий стабильного и мирного развития», – отметил он.
Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. Он признался, что хотел бы, чтобы российская культура продолжала развиваться на своей базе, но также вбирала лучшее из мировой культуры. По словам президента, достижениями славянской культуры нужно гордиться, не бояться сотрудничать в этом направлении, но нельзя ничего «выпячивать» и вести себя агрессивно, сообщает РИА «Новости».
Также глава государства предостерег от «вульгарной глобализации», указав, что «культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножила конфликтный потенциал». «Мы убеждены: будущее – за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, который сегодня рождается», – подчеркнул он.
Сейчас «замалчиваются целые пласты истории, искусства Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, как будто и не было ничего, а нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять», напомнил Путин. «В сбережении самобытности народов, в равных правах и возможностях для всех государств залог успешного развития человечества. И Форум объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей», – добавил он.
Президент также указал, на важность чувства единства с народом для деятелей культуры, комментируя действия тех из них, кто покинули Россию, пытаясь так проявить свою идеологическую позицию.
«Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее – то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул он.